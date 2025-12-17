Akeboshi、アニメ『NARUTO』初代ED曲「Wind」を一発撮り！「いま頑張っている人、闘っている人に届くことを願って」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターAkeboshiが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に登場。

■総再生回数8,300万回突破の人気曲

アニメ『NARUTO-ナルト-』TVシリーズの幕開けを鮮烈な印象で飾った初代エンディングテーマ「Wind」。総再生回数が8,300万回を突破し、そのうち約9割が海外での再生を誇るなど、グローバルな人気を誇る楽曲。

2022年にはドバイで開かれたゲームの祭典『EMG 2022』にも招待され、「Wind」と同じく『NARUTO』のエンディングテーマに採用された「Yellow Moon」を披露し会場を沸かせた彼が、主人公のナルトとリンクするかのような、くねった道を進んでいく人生の葛藤を描いた本楽曲「Wind」を、幾重にも重なる美しく上品なサウンドとエモーショナルな歌声にて圧巻の一発撮りパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第621回は、12月17日22時よりプレミア公開。

■Akeboshi コメント

