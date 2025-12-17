古河電気工業<5801.T>が３日ぶりに反発している。この日、信号光源用高出力ＤＦＢレーザダイオードチップの生産能力増強に向けて、ジャパンセミコンダクター（岩手県北上市、以下ＪＳＣ）岩手事業所内に新工場を設立するとともに、タイ工場に一部生産ラインを導入すると発表しており、好材料視されている。



ＤＦＢレーザダイオードチップは、光トランシーバの光源として、ＡＩ・データセンター市場向け需要が急増していることから、約３８０億円を投じて増産・安定供給体制を構築する。グループの古河ファイテルオプティカルデバイスがＪＳＣ岩手事業所内の工場建物を借用して、ＤＦＢレーザダイオードチップの製造工場として新設。また、タイ工場で２６年２月に竣工予定の第２工場内にＤＦＢレーザダイオードチップの検査・組立などの設備を導入する。これらの対応により、２８年にＤＦＢレーザダイオードチップの生産能力を２５年度比５倍以上に引き上げるとしており、業績への貢献が期待されている。



出所：MINKABU PRESS