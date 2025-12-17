【池本しおりセカンド写真集】 3月26日発売 価格：3,960円

【拡大画像へ】

ワン・パブリッシングは、「池本しおりセカンド写真集」を3月26日に発売する。価格は3,960円。

本書は、アイドルグループ「テラテラ」に所属する池本しおりさんの2年ぶりとなる写真集。タイのリゾート地パタヤにて撮影を行ない、ビキニやランジェリーはもちろん、これまでのグラビアでは見せてこなかったセクシーさにも挑戦する。

【池本しおりさん本人コメント】

約2年ぶりとなる2冊目の写真集を、タイのパタヤで撮影していただきました。タイを訪れるのは初めてですが、タイ料理が大好きなのでパッタイやガパオなどタイを感じられるご飯がいっぱい食べられて嬉しかったです。実は撮影が決まって筋トレや食事制限も頑張っていたんですけど、撮影2週間前ぐらいに急に何かがプチって切れてしまい…ちょっと戻したというか(笑)、ふっくらとした方が可愛いのかな、頑張りすぎないのが自分らしいのかなと思って、等身大の自分のままで撮影しました(笑)。見どころはタイを感じさせる風景だったり、ファースト写真集よりかなり攻めたポーズをたくさんして、大人っぽい衣装も多かったところだと思います。特に初日に撮影した、背中からお尻にかけて透け透けの見たこともないような黒い水着は印象的で、これはホテルの敷地内で撮影したんですけど、他のお客さんに見られないようにすごく緊張しました(笑)。あと夜のプールでも撮影したんですけど、タイは暑いイメージがあったのに過ごしやすく涼しい気候だったので、夜になるとけっこう寒くて水の中でひたすら耐えてました(笑)。でも写真はとってもいい感じだったので、忘れられない撮影になりました(笑)。12月15日で23歳になったんですけど、23歳らしい、ちょっと大人な池本しおりがたくさん詰まっている一冊になると思うので、発売まで楽しみに待っていてください！