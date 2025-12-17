12月16日、AAAの宇野実彩子がInstagramを更新。自身と同じくAAAメンバーの日高光啓（SKY-HI）と與真司郎との写真を公開した。

【写真】MAZZELメンバーを交えた集合SHOTも公開

宇野は同日、SKY-HIがCEOを務める「BMSG」所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの公式YouTubeに投稿された動画にゲストとして登場。與と共に、AAAの大ファンだというメンバー・SEITOへのサプライズ企画を行った。

この日の投稿で、宇野は、「MAZZELのYouTubeに サプライズ出演させて頂きました！！」と報告すると、「日高くんお誘いありがとう」と感謝しつつ、與・日高との3ショットや、MAZZELメンバーを交えた集合ショットを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「尊すぎるよ」「AAA愛溢れてて最高に幸せ」「3人揃ってる姿に感激でした！」「全ヲタクが泣いてます」「昔のAAA見てるみたい」「何回いいねしても足りない」「素敵なコラボすぎます！！」などの反響があった。

2005年に男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとしてデビューし、2018年にはソロデビューも果たした宇野。来年2月〜3月には、AAAのデビュー20周年を記念し、宇野・與・末吉秀太の3人によるイベント「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」が開催される予定だ。

