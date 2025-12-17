「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、安川電機<6506.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１７日の東京市場で、安川電は３営業日ぶりに反発。ただ、１０日に年初来高値５２６８円をつけたあとは上げ一服商状で、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



同社は１日にソフトバンク<9434.T>とフィジカルＡＩの社会実装に向けて協業を開始したと発表し、これを手掛かりに人気化。両社はロボティクスに人工知能（ＡＩ）と通信技術を融合し、ロボットが対応できる作業領域を拡張することで、より多様な環境でロボットが力を発揮し、人と同じ空間で安全かつ柔軟に協働できる未来の実現を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS