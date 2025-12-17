寒がりな40・50代に！【ユニクロ】穿くだけでホカホカ♡「きれいめ黒パンツ」

急に寒くなってきて、気になるのが冷え問題。寒がりだけどおしゃれもしたい……と毎年の冬に悩みがちな大人世代も多いのでは？ そんな中、【ユニクロ】からはあたたかく穿けるきれいめデザインのボトムスが登場している模様。そこで今回は、注目ボトムスの「黒」にフォーカスして、インフルエンサーたちの着こなしをご紹介します。オンオフともに大活躍の予感なので、今すぐゲットして寒い冬もあたたかくおしゃれに乗り切って。

きれいめなのにあたたかい優秀パンツ

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

スラックスのようなきれいめデザインながら、裏起毛であたたかくストレッチもきいている優秀パンツ。ユニクロアイテムを多数愛用しているという@ko.wearさんも「ほんまめちゃくちゃ暖かい」と絶賛。ほんのりテーパードがかったシルエットでシャープな雰囲気が狙えます。カジュアルなグレーのスウェットと合わせてもきちんと感をキープ。裾を少しロールアップしてソックスで遊びをきかせるのもおすすめ。

大人コーデになじむすっきりシルエットが魅力

今季のトレンドカラーの1つでもあるブラウンを使った着こなしにも黒パンツは好相性。裏起毛ながらすっきりとしたシルエットなので、エッジのきいたスタイリングにもすんなりハマります。ウエスト部分はフラットなデザインだからタックインスタイルもスマートな印象に。インナーやバッグを柔らかなブラウンで統一したら、ボトムスとシューズはブラックでまとめてコーデを引き締めて。

カジュアルアイテムも上品にアップデート

パーカー × デニムシャツのカジュアルアイテムの組み合わせも、黒パンツできれいめにシフト。カジュアルに傾きやすいアイテムも、ローファーやレザーバッグを合わせることで上品な印象をプラスできます。ハンサムなローファーとの相性も良く、防寒対策で悩みがちな冬のオフィスカジュアルにもヘビロテできそうな予感。ソックスを合わせたり、シンプルなショートブーツを合わせたりと足元のおしゃれも楽しんでみてください。

ブラウン系コーデを引き立てる

トレンドのブラウンコーデともなじみが良いので、ぜひ取り入れてみて。柔らかな雰囲気のブラウンをほどよくキリっと引き締めてくれます。カーディガンやマフラーのブラウンが際立つので、シューズはブラックやホワイトをチョイスするとコーデ全体にまとまりも出るのでおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様、@__saxxyaxx様、@emi0830emi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Momo.S