1本まるまる食べ尽くそう！旬の「大根」使い切りレシピ5選

「大根が安かったから買ったけれど、冷蔵庫で余らせてしまった……」そんな経験はありませんか？大根は葉っぱも無駄にすることなく、おいしく食べられる野菜。せっかく買ったからには余すことなく使い切りたいですよね！この記事では、大根を1本まるごと食べ切れる絶品レシピを紹介します。

大根の大量消費が叶う♪使い切りレシピ

味しみ大根ステーキ

分厚い大根ステーキもレンジを活用すれば、たった12分で完成します！ 片栗粉をまぶして焼けば、外はカリッ、中はじゅわっと味が染みた主役級の副菜ができあがり。淡白な大根とは思えない満足感です。





捨ててしまうのはもったいない！ 大根の葉を使った、栄養満点ふりかけです。おいしさの秘訣は、ごま油でカリッ焼いた油揚げと大根の葉を一緒に炒めること。香ばしさがアップし、調味料を吸ったお揚げからは、噛むほどにジュワッと旨みが溢れます♪



実は小松菜やほうれん草より栄養価が高い大根の葉。「いつも使わず捨てている」という方は、ぜひ栄養たっぷりのふりかけにして味わってみてください。

栄養満点ふりかけ｜Instagram（@cooking.misakomama）大根ミルフィーユ

寒い日には心も身体も温まる、白だし仕立てのミルフィーユ大根を作ってみませんか？ 薄切りにした大根と豚肉を交互に重ねて少量の酒と水で蒸すだけで、柔らか食感の絶品おかずが完成！



白だしのやさしい風味が素材の甘みを引き立て、ほっこり気分に浸れます。大根1本をまるまる使い切れる、夕飯のメインにぴったりなひと品です。

大根ミルフィーユ｜Instagram（@mira_recipe）ゆず大根出典：https://www.instagram.com

ゆずの爽やかな香りが広がる、切って漬けるだけの「ゆず大根」。ポリ袋で特製の甘酢だれを作り、大根とゆずを入れれば、味が素早く染み込みます。



シャキッとした大根の食感とゆずが効いたさっぱりとした味わいは、こってり料理の箸休めやお酒のアテ、お弁当の隙間埋めにも大活躍！ 旬の大根をおいしく大量消費できる、常備しておきたい漬物です。

ゆず大根｜Instagram（@kanamani13）鶏むね肉と大根の葉のお焼き

食物繊維たっぷりで腸活に役立つ大根の葉を無駄なく使った「お焼き」のレシピをご紹介。細かく刻んだ鶏むね肉と大根の葉、かつお節を混ぜ合わせ、両面しっかりと焼くだけで完成します。



ダイエットレシピを発信する＠mackey_norimakiさんおすすめの、最強食べ痩せ料理です。「大根の葉をふりかけ以外にも活用したい」というときにぜひ♪

鶏むね肉と大根の葉のお焼き｜Instagram（@mackey_norimaki）

大根は葉から無駄なくいただこう

旬の大根はメインのおかずから、葉っぱを活用した栄養満点の副菜、箸休めにもなる万能野菜です。部位ごとの食感や風味を活かすことで、飽きずに最後までおいしく使い切れるのが大根の魅力！ ぜひ今回ご紹介したレシピで、大根のみずみずしさと甘みを余すことなく味わい尽くしてくださいね。