元新人王を西武が獲得

育成から復活なるか。西武は16日、高橋礼投手と育成選手契約を締結したことを発表した。かつて新人王に輝いた右腕の獲得に、ファンからは「マジか!? 歓迎します！」「うわああああああ」などと期待の声があがった。

専大から2017年ドラフト2位でソフトバンク入り。2年目の2019年に12勝、防御率3.34、143イニングの成績を残して新人王を獲得した。2020年にはリリーフとして52試合に登板して23ホールドをマーク。その後は苦戦し、昨年にトレードで巨人入りしていた。

今季は登板なしに終わり戦力外に。その後は再起へトライアウトを受験していた。実績もある珍しいアンダースロー右腕の獲得に、X（旧ツイッター）ではファンから「泣きそう」「高橋礼くん、ようこそライオンズへ」「うおお、きたー！」「礼くん パ・リーグ復帰だ！」「あの高橋礼が西武に来るとはなぁ……数年前の自分が聞いても信じられんと思うわ」「まさか甲斐野も高橋礼もライオンズに来るなんて2016年には思ってなかった」と喜びと期待の声があがった。

高橋の西武加入で、ソフトバンク時代にブルペンを共に支えた甲斐野央投手とはまたチームメートとなった。高橋は球団を通じ「野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意してくださいました」と、新天地での意気込みを語った。（Full-Count編集部）