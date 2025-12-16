普遍的な魅力

伝説の人気番組「炎のチャレンジャー」が25年ぶりに復活することが発表され、大きな話題となっている。「ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!」は、1995年10月から2000年3月までテレビ朝日系列で放送され、最高視聴率21.7％を記録した国民的バラエティ番組である。四半世紀という長い時間を経ての復活に、なぜこれほど注目が集まっているのか。【ラリー遠田／お笑い評論家】

第一に、時代とは関係のない普遍的な魅力がある番組だったということだ。挑戦者が賞金100万円を目指してさまざまな番組オリジナルの競技に挑むというシンプルな構成は、時代を越えて人々を惹きつける力を持っている。

挑戦者が体を張って全力で競技に臨み、成功と失敗を繰り返す姿には、見る者の心を揺さぶるものがある。その瞬間瞬間に演出では作り出せない生の人間ドラマがある。

この番組の代名詞とも言えるのが「電流イライラ棒」という競技である。電極棒を金属製のコースフレームや障害物に当たらないよう、ゴール地点まで運ぶというこの競技は、幅広い世代の視聴者から人気を獲得した。のちにゲームやおもちゃとしても発売されるなど、社会現象と呼べるほどの熱狂的なムーブメントを作った。電流イライラ棒は単なるテレビコンテンツを超えて、人々の記憶に深く刻まれる文化現象となっていた。

第二に、復活版が大胆なパワーアップを遂げていることだ。2026年1月12日に放送される「炎のチャレンジャー」では、賞金が従来の100万円から1000万円へと10倍に跳ね上がり、芸能人が4つの競技に挑む。

競技の詳細はまだ明かされていないが、「電流イライラ棒」は復活することが発表されている。元の番組では一般人の挑戦者も多かったのだが、復活版では芸能人が競技に挑むことになる。現代版にアップデートされた「炎のチャレンジャー」がどういうものになるのか、放送前から視聴者の期待は高まっている。

時代を越えたコラボ

第三に、MCの組み合わせも話題になっている。オリジナル版からMCを務めているウッチャンナンチャンの南原清隆に加えて、番組と同じ1995年生まれのtimeleszの菊池風磨が新たにMCとして参加する。この世代を超えたタッグは「時代を越えたコラボレーション」として機能し、当時を知る世代と新しい世代の両方を番組に引き込む効果がある。

菊池は当初、チャレンジャー側でのオファーだと思っていたという。それがまさかのMC就任だったということで、驚きながらもオファーを前向きに受け止めた。この2人の化学反応が新たな魅力を生み出すことになるだろう。

肉体を使って賞金獲得を目指すリアルなゲームと、そこから生まれる人間ドラマは、デジタル時代だからこそ新鮮に映る可能性がある。バーチャルな体験が主流となった今だからこそ、フィジカルな挑戦が持つ迫力と説得力が際立つ。

この手の番組では、大がかりなセットの設営などに多額の制作費を要する。こういう企画を実現できるのがテレビの強みである。YouTubeなどのウェブメディアが発達して、個人が気軽に動画を制作・発表できるようになった今こそ、テレビバラエティには「テレビでしかできないこと」が求められている。その意味で、この手のチャレンジ型バラエティは、テレビならではの強みを生かすものだと言える。

25年という歳月を経て復活する「炎のチャレンジャー」は、単なる懐古番組ではない。それは、テレビが持つ力と可能性を改めて問い直し、新しい時代のエンターテインメントの形を模索する“挑戦”なのだ。

