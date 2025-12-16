120gから150gへサイズアップ！伊勢原市「柏木牧場特製 国産牛100％ハンバーグ」

神奈川県伊勢原市が、ふるさと納税の人気返礼品「柏木牧場特製 国産牛100％ハンバーグ」のリニューアルを発表。

従来の120gから150gへとサイズアップし、ハンバーグ王の座を奪還すべく、さらなる進化を遂げて登場しました。

伊勢原市ふるさと納税「柏木牧場特製 国産牛100％ハンバーグ」

返礼品名：柏木牧場特製 国産牛ハンバーグ

寄付金額：4,800円 〜 33,000円（個数により変動）

内容量：1個あたり150g（2個〜28個を選択可能）

提供事業者：株式会社柏木牧場

かつて「ふるさとチョイス」の肉部門お気に入りランキングで、ハンバーグの中で1位を獲得した実績を持つ本返礼品。

今回のリニューアルでは、ユーザーの満足度をさらに高めるべく、1個あたりのサイズを120gから150gへと大幅に増量。

ボリュームアップしたことで、肉汁と国産牛の旨みをより存分に味わえる仕上がりとなっています。

牧場直営ならではの「手作り」へのこだわり

サイズが大きくなっても、その品質に妥協はありません。

柏木牧場のハンバーグは、牧場直営施設で一つひとつ愛情を込めて手作りされています。

新鮮な国産牛肉のミンチをバラ肉で手巻きし、手切りで仕上げる独自の製法を採用。

このひと手間により、「ソースが要らない」と言わしめるほどの濃厚な肉の旨みとあふれる肉汁を実現しています。

ライフスタイルに合わせて選べる個数

今回のリニューアルでは、個数選択の自由度が高い点も魅力です。

2個から最大28個まで選べるため、一人暮らしの方から大家族、パーティー用まで、用途に合わせて最適な量を選べます。

「肉好きのためのハンバーグ」として、毎日の食卓を特別にする一品です。

ユニークな「発想クルリン課」が担当

伊勢原市のふるさと納税を担当するのは、ユニークなネーミングで話題の「発想クルリン課」。

日本遺産「大山詣り」で知られる歴史あるまちでありながら、型にとらわれないPR活動を展開しています。

今回のリニューアルも、地域の事業者の熱意を伝えるための新たな挑戦の一つです。

サイズアップで満足度もアップした柏木牧場の特製ハンバーグ。

各ふるさと納税ポータルサイトにて寄付受付中です。

伊勢原市「柏木牧場特製 国産牛100％ハンバーグ」リニューアルの紹介でした。

