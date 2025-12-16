日本中どこでも「新鮮な魚」が食べられるようになったのに「魚の消費量」が増えないワケ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

産直ブームがもたらした市場の変化

消費者の味方であるスーパーの魚販売は、どのように魚消費に影響してきたのだろうか。かつて大手スーパーのイトーヨーカドーで、40年間にわたって水産物のチーフバイヤーなど、魚売り場を担当してきた小谷一彦さん（現・魚食普及アドバイザー、小谷フードビジネス代表）は、日本におけるスーパーの魚の仕入れや販売が、大きく変化してきたことを実感している。

小谷さんはこれまでの魚流通について、「1980年代半ばごろまで、小売りの世界では売り手市場。モノ不足で国民の消費意欲が高く、モノがあれば売れた。水産物の売り場で魚は、1匹そのまま“丸魚”で店頭に並べれば、買い物カゴに入れてくれた」と振り返る。

ところが、そうした売り手市場の状況も一変することになる。1990年以前、魚の流通はほぼ魚市場を経由していたが、その後、魚の販売に大きな変化が訪れた。それは90年代以降に台頭してきた産地直送（産直）流通だ。

産直とは、漁港から魚市場などを通さずに、直接小売店へ送られて販売される取引。スーパーなどでは「○○港直送」「朝獲れ鮮魚」などとして、鮮度の良さをPRし販売されるケースが多い。

産直という新たな魚流通の台頭により、まずは魚が揚がった直後の処理に、新たな現象が起こり始めた。この変化について小谷さんは、「多くを消費してくれる都市部をにらみ、産地では小売り・飲食店へ向けて、魚を調理しやすいようにフィレ（三枚おろし）や切り身に加工するようになったほか、次第に安定して販売しやすい魚種の需要が高まっていった」という。

核家族化で魚人気がさらに低迷…

日々獲れる魚の種類や大きさなどは変化するものの、魚を待ち受ける都市部のスーパーをはじめ鮮魚店などは、鮮度だけでなく、極力、扱いやすい状態で魚を仕入れたいと思うようになる。

漁港ではそれまで単に、水揚げされた魚を漁港に併設された卸売市場で取引して販売するだけで、買い付けた業者が地元や都市部の小売りサイドへ向けて流通させていた。ところが、産直という選択肢が生まれたことで、中間流通を省いた売り先に魚を託すことになるため、産地での一定の手数（加工）がものを言うことになるのだ。

産直による都市部を意識した産地サイドの取り組みは、物流に大きな変化をもたらした。小谷さんは言う。「かつて産地でしか食べられなかった魚が、全国くまなくおいしく食べられるようになった。例えば、サンマの刺身はかつて北海道や三陸など、産地周辺でしか味わえなかったが、コールドチェーンの発達により、九州でも新鮮な“サンマ刺し”が味わえるなど、地域差がなくなってきたことも特徴だ」

ただ、産直がブームになっても、魚消費が好調になったとは言いがたい。「食の多様化が進む一方、少子化や女性の社会進出などにより、世帯人員が減少。都市部を中心に核家族化が顕著になり、魚料理が敬遠されるようになった」と小谷さんは説明する。

近年は、売る側の変化も見逃せない。小谷さんによると、「鮮魚販売に限った話ではないが、小売りの現場で人手不足が深刻になり、魚売り場で求められるのは、調理済み商品。生鮮魚の総菜化など簡便性が高く、かつ消費期限が長い生鮮品のロングライフ化が重要となっている」とのことだ。

さらに、コロナ禍で「産地から発信される情報や食の安心・安全性の確保。免疫を高めるなど、健康との関わりに関する意識が高まっているほか、フードロスを防ぐなどSDGs（持続可能な開発目標）の視点も必要になっている」（小谷さん）と付け加える。

