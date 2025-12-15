井上尚弥VSピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は13日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。井上は27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。強烈なミット打ちに、ファンは戦慄している。

鋭い動きで汗を流した井上。弟のWBC世界バンタム級王者・拓真とのマススパーリングでは軽快なフットワークを見せ、ミット打ちでは強烈な右ストレートを連発。「バッ！ バッ！」と声を出しながら繰り出すパンチに、ミットが爆音を響かせた。最後の一発には、ミットを持った太田光亮トレーナーすら思わず後ずさり。鍛え上げられた肉体を披露し、万全のコンディションをアピールした。

権威ある米専門誌「ザ・リング」公式Xが実際の映像を公開。日本ファンの目をくぎ付けにしていた。

「早すぎて草」

「これは相手のピカソにとっては怖いだろ」

「明らかに自分より8センチ長身であるピカソの顔面目掛けて打ち込んでて怖い」

「なにこの恐怖映像……」

「こんなの顔面にもらったら首が壊れる」

「ミット受けてる人痛そうー」

ピカソ戦はサウジアラビアの首都リヤドで開催される大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベント。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。 興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



（THE ANSWER編集部）