チームをワールドシリーズ連覇に導き、自身は2年連続3度目のMVPに輝いたドジャース・大谷翔平（31）。束の間のオフシーズンを過ごす大谷ファミリーだが、12月11日には妻・真美子さんが29歳の誕生日を迎えた。夫妻が大切な日を迎えた場所とは──。

【写真を見る】鼻下には“チョビヒゲ”が… 短パン・サンダルでオフモード全開の大谷翔平

「タック一家、そしてショウヘイ、おめでとう！」

12月12日（現地時間）、ある不動産エージェントが自身のインスタグラムに投稿した写真には、日に焼けた男女と肩を組む大谷の姿が映っていた。在米ジャーナリストが語る。

「投稿者はカナダの不動産エージェント、ジェイコブ・ダビック氏です。ハワイ州コナで撮影したということで、『大谷さんハワイにいるんだ！』などとファンは反応しています。

大谷選手はシンプルなTシャツに短パン、サンダルというラフな服装で、ヘアスタイルも自然な感じ。剃っていないのか、鼻下の"チョビ髭"も目立ち、かなりオフ感がある印象です。写真にはうつっていませんが、真美子さんや4月に誕生した長女、それに愛犬・デコピンとリラックスしたオフシーズンを過ごせているのでしょう」

大谷は以前からハワイに対する思い入れを公言している。

「ハワイの高級リゾート、ハプナ・ビーチに別荘を建てるということで大谷選手は同リゾート地の広告塔となり、運営会社のサイトにアップされた動画で『特別な場所』などと語っていました。

知っての通り、現在はこの別荘プロジェクトをめぐって訴訟トラブルに見舞われてしまっている。問題の別荘地はハプナのエリアにありますが、ダビック氏がアップしたコナはハプナにとても近い。"因縁の土地"を訪れるのは、それほどに大谷はハワイを愛し、こだわりを持っているのでしょう」（同前）

妻の誕生日は…

12月11日には真美子さんが29歳の誕生日を迎えた。写真にはうつっていないが、前出の在米ジャーナリストは「妻思いの大谷さんですから、家族を連れてハワイに訪れているのではないか」と語る。

「一昨年の真美子さんの誕生日には、大谷はスニーカーをプレゼントとしたと語っています。昨年の同時期にはNBAロサンゼルス・レイカーズの試合観戦デートを目撃されていました。

今春に長女を出産し、さらに賑やかになった一家はハワイへ……ということなのでしょう。大谷選手としても、常に自身を支えてくれている妻にリフレッシュしてもらいたいという思いもあり、娘さんが生まれて初めてのオフにハワイを選んだのではないでしょうか」（同前）

真美子さんへの今年のバースデープレゼントは、大谷が愛する場所での"リラックスタイム"だったのかもしれない。