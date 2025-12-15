この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「性的搾取は悪だが、性を売るのは悪ではない」渡邊渚アナの写真集を巡る議論に持論を展開

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「最近、渡邊渚さんがネットで叩かれている件について思うこと」と題した動画を公開。元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さんを巡るネット上の批判に対し、自身の見解を明確に示した。



事の発端は、渡邊さんが発表したエッセイ「日本で多発する性的搾取について思うこと」と、自身が発売したセクシーな写真集を巡る一部の批判である。これに対し、「性を売っているくせにフェミニストぶるな」といった声が上がっている。高須氏は、まず「性的搾取は悪」だと渡邊さんの意見に賛同しつつ、搾取とは「本人の意に反して」行われるものだと定義。その上で、渡邊さんの写真集は「本人の意思で、プライドを持ってやっているんだったら、それは性的搾取にはあたらない」と断言した。



さらに高須氏は、「『性を売っているくせにフェミニストぶるな』という批判は、性的搾取と、本人が意思を持って性を表現したり売ったりすることを履き違えている」と、批判側の論理の矛盾を指摘。自身の意思で性を表現したり、それを仕事にしたりすること自体は悪ではないと主張した。渡邊さんがエッセイで引用した「『買春は悪いことだ』と書いたら反発している男性がちょこちょこいる」という一節にも触れ、「これが日本の現状」だと社会の認識に課題があるとの見方を示した。



最後に高須氏は、渡邊さんが「誰かが言わないと何も変わらない」と発信を続ける姿勢に理解を示し、社会が性的搾取と自らの意思による性の表現を明確に区別し、議論を深める必要性があるという問題提起で動画を締めくくった。



