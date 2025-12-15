急いでるときも片手でサッと取り出せる！全人類に推したい100均袋

以前ダイソーで購入した『ひも付きコンパクト手さげポリ袋』。あまりにも使い心地が良く、ついに大きいサイズも購入してしまいました！吊るして省スペースで保管でき、片手で1枚ずつ袋をサッと取り出せて便利。マチ付きのゆったりサイズで、お買い物やゴミ捨てなどに役立ちます！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ひも付きコンパクト手さげポリ袋 LLサイズ 23枚入

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：29.5cm ×14.5cm ×53cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573553202468

気に入りすぎて別サイズをゲット！ダイソーの便利なポリ袋

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ひも付きコンパクト手さげポリ袋 LLサイズ 23枚入』という商品。

お買い物やゴミを捨てる際に便利なポリ袋です。実は以前こちらのMサイズを購入し、あまりにも気に入ったので大きめのサイズも購入してみました！

23枚入りで、価格は110円（税込）です。

このポリ袋は、コンパクトに保管できて、取り出しやすいというのがミソ！

まず、パッケージのミシン目部分で切り取ると、折りたたまれているポリ袋の下部を引き出すことができます。

パッケージに折りたたまれて入っているポリ袋の下部を引き出すと、1枚ずつ取り出しやすくなります！

ポリ袋は縦半分に折りたたまれた状態なので、狭いキッチンでも邪魔になりにくいです。

紐が付属していて、吊るして保管できるのがとても便利です！

片手で引っぱることでサッと取り出せるので、急いでいるときも楽ちんです。

しっかり入るサイズ感◎お買い物やゴミ捨てに便利！

LLサイズということですが、大きさにすると約29.5cm ×14.5cm ×53cmです。

スマホと比べてみるとこんな感じで、ゆったりとしたサイズ感です。

透け感がありつつ、ほんのり乳白色なのもポイントです。

中身が見えすぎないのがありがたいです。

マチが付いていてしっかり入るので、お買い物やゴミを捨てる際に便利です。

ただ、やや薄いのが気になります…。2リットルのペットボトルを入れてみましたが、素材がやや薄いため、袋に入れて長時間持ち運ぶのには向いていないと思います。

重いものを入れて持ち歩く際は、他の袋を併用するなど使い分けて賢く使うのがおすすめです。

今回はダイソーの『ひも付きコンパクト手さげポリ袋 LLサイズ 23枚入』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。