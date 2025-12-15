大阪府交野市――。同府と奈良県の県境に位置する人口約7万7000人の都市だ。

1200年前の平安時代、弘法大師「空海」が同市内にある寺で修行をしていたところ、夜空から北斗七星が3か所に分かれて落ちたという伝説が残っていたり、用水の不足で水田の耕作ができずに牧場にされた「乾し田」から「星田」という地名ができたり、また、市の中央部には「天野川」という名の川が流れていたりと、交野市には、星にちなんだ場所が多い。

「そんなことから、交野市は『星のまち』として知られています。…まあ、被害者にとっては今や『パワハラのまち』でしかありませんが……」

そう語るのは、交野市の行政機関で働く関係者だ。

7万7000人の市民のくらしを守る市役所。法律や規範が重んじられるはずの役場の中で長年、幹部職員によるパワハラ・暴行が行われていたという。2024年7月、そのうちの9件を市役所職員が内部通報。その際、職員は客観的根拠を提示し、さらに証拠となる録音データの在り処も明確に知らせ、被害者へ直接ヒアリングをするよう人事課に伝えた。

壮絶なパワハラが明るみに

しかし、市はその要望に応えず、内部通報を1年以上も放置していたのだ。

内部通報から1年後の今年10月27日、この状況を訴えるべく、三号通報として被害者複数人が記者会見を開く。そこで実際のパワハラの音声が流された瞬間、会場にいた記者が競うようにして叩いていたパソコンの打刻音がピタリと止まった。

「誰に言ってんねんコラー!!!」

多くの被害者がいるなかで、なぜ長年パワハラは表沙汰にならなかったのか。

今回、当時の状況を知る複数の市の関係者を取材。長年繰り返し行われてきた辛辣なパワハラ・暴行の詳細と、交野市の構造的な隠蔽体質、被害者が支配されてきた「報復」に対する恐怖を追った。（前後編の前編）

必要ない書類の訂正強要

9件の事案のうち8件のパワハラ（うち1件は暴行含む）に関与していたのは、当時まちづくりを担う部署で課長をしており、現在は企画部門の次長兼まちづくり部署の次長である加害者「X」だ。

被害者のうちの1人は、ある大型公共事業に従事していたA。事業実施にあたり、必要な申請書類を上位官庁である大阪府に提出する際、経由先になっていた部署にいたのがXで、2022年7月、XはAに対して業務に影響を及ぼすほどのパワハラを働く。当時を知る市の関係者はこう話す。

「AがXに書類を持って行くと、Xは何度も『見にくいからやり直してこい』と難癖や因縁をつけていました。本来であれば遅くても概ね3週間ほどで送られるはずの書類を2か月以上も止めたんです」

これにAが「事業に支障が出るので何とかしてほしい」と懇願すると、「それはお前の書類の出来が悪いからだ」、「こんな書類で許可が下りると思っているのか」と突っぱねたという。

「しかし、Aはその行政手続きの事務を担当する部署で長年勤務していた経験があったんです。大阪府の担当部署へ直接その書類の要否を問い合わせたところ、『そんな書類、大阪府は求めない』との返答があったそうです。つまり、Xは必要のない書類を何度も直させ事業を止めたことになります」（同関係者）

その後もXは、「アホ」、「ボケ」、「どんな態度でモノ言うとんねん」、「先輩に対して失礼やろ」とAを罵倒。自らの優位的な立ち位置から圧力をかけ、謝罪を強要した。

「自分の言い方で気分を害したならそれについては謝罪しますが、全部こちらが悪いとは思っていない。先輩が下の人間に『アホ・ボケ・コラ』というのは恫喝ではないんですか」

Aがそう返すとXは、

「それは謝罪するものの態度ではない。証拠があったら見せてみろ」

といきり立ったという。

後任も遭い続けたパワハラ

その後、Aは別部署へ異動になり、後任にBが就くが、XはこのBに対してもパワハラを続けた。

2023年4月、Bは今後の事業スケジュールを説明するために、同じ課の職員1名を連れて、Xのもとを訪問。出席者が複数いるなかで、Xは前任者であるAの行為が間違いだったことをBに認めさせようと執拗に追及。Xの言い分に逆らった場合、事業を妨害する主旨の発言を繰り返し、威圧的な口調で暴言を吐いたという。

前出の関係者は続けてこう語る。

「XはBに対しても書類の不備を激しく叱責したんです。ただ、BもAと同じくこの行政手続き事務を担当する部署に長年勤務しており、Ｘの指導が行政権限を大きく逸脱していると判断したんでしょう。前任者のAに非があると主張するXに同調しなかった。これに逆上したＸは、会議室からBを追い出したそうです」

2か月後、不在により電話の折り返しが遅くなったBに対し、Xは内線電話で激しく叱責し暴言を繰り返したうえ、この日も4月の件について改めて謝罪を強要。回答に苦しんだBが言葉に詰まり、間を取るように「うーん」と発したところ、Xが怒号を上げる。冒頭で紹介した記者会見で流されたパワハラ音声は、このBに対するものだ。

X「『うん』って誰に言ってんねんコラー!!! おい、おどれ口の利き方気い付けえよコラ。おい。誰に抜かしとんねんコラ」

B「…はい」

X「お前対等か？ 俺と」

B「いいえ、違います」

X「誰に向かって『うん』言うてんねん、お前。口の使い方気付けろや」

翌日、Xのもとを訪れたところ、XはBに「まず謝れ、お前のために時間取って俺は待ってんねん。まず謝らんか、お前失礼やろ」と謝罪を強要。引き続き前任者Aを「バカなA」と侮辱。Bに対しても「ボケ、おい答えろよ、なめとんのか」などと恫喝を続け、さらには「自分の責任で全部やると一筆書いて持って来い」と、念書の作成を強要した。

X：「（書類を）チェックしたんか？ ……『した』って言ったよな？ それやったら一筆書いて持って来い。なあ。『うちで全部確認しますので、今後このことに関して後々何かあった時には、私が全部一切の責任を負います』って一筆書いて持って来い」

その後もBを「お前みたいに仕事ができひんのに偉そうにするヤツがおるから公務員がバカにされる」、「人を代えるか処分した方がええ」など、人前で人格を否定。BはXから言いたいことがないか問われ、「特にない」と回答。すると

「特にないんや、こんだけ言われても何も感じてへんねんな。普通は言うねん。『これからは真面目に肝に銘じてやっていきます、ご指摘ありがとうございました』って」

最後には「特にないんやったらお前だけ帰れ」と、打ち合わせスペースから追い出した。

Xという人物

パワハラを行った加害者Xは、市役所の重要なポストに就く幹部職員だ。企画系部署の次長でまちづくり系部署の次長も兼務している。これまで周りを権力者で囲い、周辺の職員には口利きをしてやったと恩を売り、パワハラを繰り返してきたという。

「交野市に2人いる副市長のうちの1人、そして総務部長、企画系部署の部長とズブズブの関係です。Xが所属するもう1つの部署であるまちづくり系部署の部長も、Xの横暴な言動を注意するどころか黙認している状態ですね」（市関係者）

また、ある関係者もこう話す。

「頭の上に降ってくるもの、下から来るものに対して庇ってくれる副市長、人事権を持ち、処分を甘くしてくれる同期の総務部長、自分に有利な財政運営をしてくれる企画財政部長。Xはこの3人にガードされてるような状態です。何かがあっても自分は守ってもらえるとタカをくくってる」

Xは前々市長（中田市長）時代は全く評価されていなかったが、前市長（黒田市長）に代わると、黒田市長にすり寄り、自分の座布団を上げてもらい重要な政策のポストに就く。

黒田市長着任後、市は新しい学校の整備事業と並行して市役所の新庁舎の整備事業が進められていた。Xは新庁舎整備事業に関与していたが、当初の見込みで35億円とされていた建設費用は、100億円かかっても建てられるか分からない状態に。法規制もクリアできないなどの失態を繰り返し、結局その新庁舎整備事業はストップした。

「その一方で、順調に進む他の部署の新しい学校整備事業を目の敵にするようになり、『新しい学校の整備事業で資金を使い過ぎたから自分のところに回ってこず頓挫したんだ』などと言いがかりをつけ、その相手の仕事を妨害することもありました」（市関係者）

「元々こういう気質だったと聞いています。係員（一般職）の時から気に入らない職員には、上司であろうが部下であろうが、暴言を吐き胸ぐらをつかむ。暴行を受けている人は過去に何人もいます」（別の市関係者）

今回内部告発があったのは9件だが、この告発よりもずっと前からXによるパワハラはあったという。関係者が証言する。

「聞くところによると、Xが一般職員の頃から、上司の課長や課長代理をもとことん追い詰め病休にしてしまうような暴言恫喝があったと。Ｘがある職員を突き飛ばしたことで、その先のキャビネットのガラスにぶつかって、そのガラスが割れたこともあったそうです」

「なかには親子揃って暴言・暴行の被害に遭った職員も。親はXの元上司。そのお子さんがアルバイトで来ていたんですが、そのお子さんを暴行した事件もあったと。また、宴席で気に入らないアルバイトの言動に腹を立て、店の外に引きずり出して暴行したことも」

「早期退職したある職員がいるのですが、退職理由として『実家のご両親の介護が忙しくなったし、自分の家族のことに専念したい』と報告したようですが、本当はXのパワハラが原因ではないかと言われています。その後数年は勤務されましたが。Xによる暴行・パワハラ被害者は多いですよ。メンタルを病んで1年間休職を余儀なくされた職員が今現役でまだ残っていますし」

退職に追いやられた職員 問題にしない上司たち

今回内部通報された案件のなかにも1件、暴行事件が含まれている。

被害者はある市民スポーツ団体事務局の課長だったC。Xは当時、その団体の理事だった。報告がないからとXが裏拳でCの顎あたりを殴り、頸椎を捻挫させた。

その前にも腹を蹴り上げられたことがあったCは、これらの状況を懇意にしていた副市長や企画系部署の部長に相談したが、その際彼らは「個人間のトラブルだ」として相手にしなかったという。結果Cは、2023年10月に鬱を患い病気休職。翌年3月に退職するに至った。

当該暴行事件には目撃者が2人いた。

被害者Cが病休に入る時、Cの上司である部長が当該暴力事件の目撃者のうちの1人だったDに聞き取り、報告書をまとめた。その報告書を最終的にDに確認させ、署名と捺印を求めたのだが、この職員Ｄはそれを拒んだのだ。

このＤは、過去に別のパワハラ現場にも遭遇していたが、その際も「いや、別にパワハラのような風には私は受け取らなかった」、「ハラスメントに抵触するような気はしない」と証言したことなどにより、被害を過大に訴えたものでハラスメントではなかったとされ、流されてしまった経緯がある。

結果、当該暴行事件もDの署名捺印がなかったからと判断したのか、その部長は報告書を出さなかった。そのため、暴力事件の報告書は上に上がらなかった。

もう1人の目撃者に対しては、ある職員Eが後日、何があったのか問い詰めたという。

「この目撃者は役職でいうと次長級の人物。そんな人が『いや違うねん。それな、XをCが怒らしよったからあかんねん、あいつがXを怒らしたから怒られよったんや』と。人事課やコンプラ担当に報告を入れた方がよいと促したが、『いやいやどうやろな』と苦笑いしていました」

職員Eは、続けて目の前のコンプラ違反を無視するのか問い詰めたところ、こう返ってきたという。

「『いや、暴力って言っていいのか、まあ、暴力といえば暴力やな、これは……自分には暴力という認識がなかった。よく見えていなかった。あれはどついたになるのかな。頭つかみに行ったように見えた』と。その後、Xが職場でEのことを『あいつ俺のことを嗅ぎ回ってるらしいな。絶対許さんからな』と、大声で怒鳴り散らしていたようです。つまり、その問い詰められた次長はXに告げ口までしていたことになります」

後編では、長年続いたパワハラがなぜ表沙汰にならなかったのか、そして1年放置した市の言い分を紹介する。

