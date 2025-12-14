100均で今飛ぶように売れてる！「欲しい時にパッと取り出せて最強♡」「吊るして賢く保管」

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ひも付きコンパクト手さげポリ袋

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：外形（横255＋マチ135）×縦480（ミリメートル） 厚さ0.011（ミリメートル）

内容量：31枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573553202451

吊るして引っ張れる！省スペース設計なポリ袋をチェック

ダイソーをパトロールしていると、今飛ぶように売れているポリ袋を発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『ひも付きコンパクト手さげポリ袋』。お値段は￥110（税込）です。

パッケージの下部にキリトリ線があり、ここを取り外すとポリ袋が折りたたまれた状態で飛び出します。

折りたたまれたポリ袋の後ろ側を引き出すとこんな感じに。紐が付いているので、吊るした状態でポリ袋を引っ張り出せる仕組みです。省スペースで管理でき、キッチンや車などの狭い場所にも置いておけるのが◎また、欲しい時に片手でサッと取り出せて使い勝手抜群。人気があるのもうなずけます。

手持ちのiPhoneと大きさを比較するとこんな感じで、小さすぎず大きすぎずといったところ。ポリ袋のサイズは約25.5cm×13.5cm×48cmです。

厚さは約0.011mm。薄いので、重たいものを長時間入れるのは向かないかもしれませんね。

試しに500mlペットボトル2本と350mlの缶を3本入れてみました。まだまだ余裕がある印象です。マチ付きでしっかり入るうえ、ポリ袋の色が乳白半透明なので、中身が見えすぎないのもありがたいと思いました。

今回はダイソーの『ひも付きコンパクト手さげポリ袋』をご紹介しました。

燃やしても有毒ガスが発生しないとのことで、環境にも配慮された人気商品。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。