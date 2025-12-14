“スーパーサブ”塩貝健人、佐野航大のアシストから2戦連発の同点弾！ リーグ戦5試合で5発…NECはテルスターとドロー
エールディヴィジ第16節が13日に行われ、NECはアウェイでテルスターと対戦した。
小川航基と佐野航大が先発出場した試合は21分、イェフ・ハルデフェルトの得点でテルスターが先手を奪う。それでもNECは42分、小川からパスを受けたバサル・オナルがボックス左角からクロスを上げると、ブライアン・リンセンがヘディングでネットを揺らして同点とした。
ところが、次の1点を奪ったのはテルスター。61分、ニルス・ロッセンのパスをボックス手前で受けたハルデフェルトが、巧みなトラップからシュートをゴール右に突き刺した。
再び1点のビハインドを背負ったNECは66分、テルスターにPKを献上してしまったが、GKゴンサロ・クレッタスがストップしてNECはピンチを凌ぐ。すると77分、佐野は敵陣深くの左サイドに張っていたフィルヒル・ミシジャンとのワンツーでボックス内に侵入し、グラウンダー性のクロスを通す。これを59分から途中出場していた塩貝健人がゴールに押し込み、再び試合を振り出しに戻した。試合はこのまま終了し、NECとテルスターは2−2で引き分けた。
また、2試合連続の得点を挙げ、今季の成績を公式戦12試合で7ゴールとした塩貝は、直近のリーグ戦5試合で5得点を記録。この今季に記録した得点は全て途中出場から記録したものと、スーパーサブとして勝負強さを発揮している。
【スコア】
テルスター 2−2 NEC
【得点者】
1−0 21分 イェフ・ハルデフェルト（テルスター）
1−1 42分 ブライアン・リンセン（NEC）
2−1 61分 イェフ・ハルデフェルト（テルスター）
2−2 77分 塩貝健人（NEC）
【動画】塩貝健人がまたもゴール！ 今季7得点は全て途中出場から vsテルスター
🇯🇵 日本人ホットライン炸裂 🇯🇵— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2025年12月13日
佐野航大のクロスに
塩貝健人が合わせて同点ゴール！！
塩貝の今季全7ゴールは
なんと全て"途中出場"から🤯
ギラつく日本人ストライカーの活躍に
今後も目が離せない
🏆エールディヴィジ 第16節#テルスター v #NECナイメヘン
📺https://t.co/8itBOsIdeU pic.twitter.com/wyPXlI4KuU