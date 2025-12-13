²í»Ò¤µ¤Þ¡¡¡Ö¸¬µõ¤ËÎò»Ë¤È¸þ¤¹ç¤¤¡Ä¡×¤ªÃÂÀ¸ÆüÊ¸½ñ¤ËÞú¤Þ¤»¤¿³°¸ò´±Éã¡¦×ñ¤µ¤ó¤Ø¤Î¡È¶¦´¶¡É
²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï62ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿12·î9Æü¡¢µÜÆâÄ£¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸½ñ¤Ç¡Ö¤´´¶ÁÛ¡×¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎµÏ¿¤Èµ²±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤ò½ä¤é¤ì¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤â¡Ôº£¸å¤È¤â±ÊÂ³Åª¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤àÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹Ä¼¼¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤ËÈá»´¤ÊÎò»Ë¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Öµ²±·Ñ¾µ¤ÎÎ¹¡×¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿¡¢Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤´´¶ÁÛ¤Ë°ìÏ¢¤Î¡ÈÎ¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¹âÎð¤ÎÀïÁè·Ð¸³¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡ÔÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬·Ð¸³¤·¤¿Èá»´¤ÊÂÎ¸³¤ä¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬³Ø¤Ó¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ô¤³¤ÎÄ¹¤¤Ç¯·î¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²æ¤¬¹ñ¤ËÊ¿ÏÂ¤¬ÃÛ¤«¤ì¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸ÀµÚ¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ËÆþ¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤À¤Ã¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤´»ÑÀª¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ô²áµî¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸¬µõ¤Ë³Ø¤Ó¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦°ìÀá¤Ç¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢Îò»Ë¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬Âº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤ªÉã¾å¤Î¸æ¼çÄ¥¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¼ÂÉã¤Ï¡¢³°Ì³»öÌ³¼¡´±¡¢¹ñÏ¢Âç»È¡¢¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê½êÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿³°¸ò´±¤À¤Ã¤¿¾®ÏÂÅÄ×ñ¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬º£Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ô¤¤ÈãÈ½¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾®ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ø¤ÎÍ¨ÏÂÅª¤Ê»ÑÀª¤¬ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î³«Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ø¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¸Â¤ê¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡Ë¥×¡¼¥Á¥ó¤È¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤È²¤½£½ô¹ñ¤¬»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¡È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò²þ¤á¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÎÏ¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤òÀâÆÀ¤¹¤ëÌò³ä¤ÏÆüËÜ¤âÃ´¤¨¤ë¡É¤È¤âÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤êÆüËÜ³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡È¶Ø¤¸¼ê¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢»öÌ³¼¡´±¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¾®ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀïÁè¤ÎÈï³²¤ÎÎò»Ë¤Ð¤«¤ê¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆüËÜ¤Ë²Ã³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¡È¼õÆñ¤Î·Ð¸³¤òµÏ¿¤·¡¢¸ì¤ê·Ñ¤°¤³¤È¤Ë°ÛÂ¸¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡É¤È¡¢ÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
³°Ì³´±Î½¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹ñºÝË¡¤Î¸¢°Ò¤È¤·¤Æ¤â¹ñÆâ³°¤ÇÀ¼Ë¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¾®ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡£Á°½Ð¤Î¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¾®ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï»öÌ³¼¡´±»þÂå¡¢`92Ç¯¤Î¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÃæ¹ñ¤´Ë¬Ìä¤Ë¸þ¤±¤Æ¼çÆ³Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÔÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÀïÁè¤ÇÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤Ë²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´´¶ÁÛ¤Ë¤â¡¢¤ªÉã¾å¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñÏ¢²ÃÌÁ70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤â¹Ä¹¡¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÌÏº÷¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¼ÂÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¡È»Ö¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¿·¤¿¤ÊÊ³Æ®¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£