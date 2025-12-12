NY株式12日（NY時間10:51）（日本時間00:51）

ダウ平均 48725.57（+21.56 +0.04%）

ナスダック 23337.39（-256.47 -1.08%）

CME日経平均先物 50375（大証終比：-385 -0.77%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅高の一方、ＩＴ・ハイテク株は上値が重い。ブロードコム＜AVGO＞が決算を受けて下落していることが圧迫。決算自体は好調な内容だったものの、ＡＩ関連の売上高見通しが投資家の高い期待に届かなかったことが嫌気されている。



今週のオラクル＜ORCL＞に続き、ブロードコム＜AVGO＞も決算を受けて冴えない反応を見せており、市場ではＡＩ関連株の高バリュエーションに対する懸念が再燃している。



ただ、ここに来て物色の矛先がＩＴ・ハイテク株一辺倒から他の出遅れセクターにも向かい、いわゆるローテーションの動きが米株式市場を支えている。そのような中、ダウ平均は最高値を更新している状況。



一部からは、「ダウ平均は素晴らしいパフォーマンスを示しており、この流れが続けば相場の裾野が広がる取引の始まりになる可能性がある。強気相場が続く鍵は、いわゆるマグニフィセント７に頼らず、残りのセクターが上昇することにあり、バトンがうまく引き継がれれば、来年初めにかけての上昇も不思議ではない」とのコメントも出ている。



ブロードコム＜AVGO＞ 365.52（-40.85 -10.05%）



アップル＜AAPL＞ 278.36（+0.33 +0.12%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 479.81（-3.66 -0.76%）

アマゾン＜AMZN＞ 227.15（-3.13 -1.36%）

アルファベットC＜GOOG＞ 310.34（-3.36 -1.07%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 308.98（-3.45 -1.10%）

テスラ＜TSLA＞ 450.57（+3.68 +0.82%）

エヌビディア＜NVDA＞ 179.64（-1.29 -0.71%）

メタ＜META＞ 646.24（-6.47 -0.99%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 214.47（-6.96 -3.14%）

イーライリリー＜LLY＞ 1023.81（+14.43 +1.43%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

