気象庁は11日午後、北海道・東北・関東甲信・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州北部（山口県含む）・九州南部 奄美地方にかけての広い範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。18日頃から寒気の影響を受けにくくなるため、全国的に平年より気温が高くなる見込みで、農作物の管理などに注意を呼びかけています。

【写真を見る】ほぼ日本全域で、10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性 12月18日頃～25日頃 気象庁が「早期天候情報」発表

早期天候情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

今後の気象情報に十分注意し、適切な対策を取ることが重要です。

北海道地方

12月18日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋2.５℃以上

北海道地方の気温は、向こう2日間程度は寒気の影響で低いですが、その

後は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、12月18日頃からはか

なり高くなる可能性があります。

東北地方

12月18日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上

東北地方の気温は、向こう2日間程度は寒気の影響で低いですが、 その

後は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、12月18日頃からはか

なり高くなる見込みです。

関東甲信地方

12月19日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上

関東甲信地方の気温は、向こう2日間程度は寒気の影響で低いですが、そ

の後は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、19日頃からはかなり

高くなる可能性があります。

北陸地方

12月19日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.6℃以上

北陸地方の気温は、向こう2日間程度は寒気の影響で低いですが、その後

は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、12月19日頃からはかな

り高くなる可能性があります。

東海地方

12月19日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.4℃以上

東海地方の気温は、向こう2日間程度は寒気の影響で低いですが、その後

は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、19日頃からはかなり高くな

る可能性があります。

近畿地方

12月18日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.5℃以上

近畿地方の気温は、向こう2日間程度は寒気の影響で低いですが、その後

は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、18日頃からはかなり高くな

る可能性があります。

中国地方

12月18日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.5℃以上

中国地方の気温は、向こう2日間程度は寒気の影響で平年並か低いですが

、その後は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、18日頃からはかな

り高くなる可能性があります。

四国地方

12月18日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.7℃以上

四国地方の気温は、向こう2日間程度は寒気の影響で平年並か低いですが

、その後は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、18日頃からはかな

り高くなる可能性があります。

九州北部地方（山口県含む）

12月18日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.9℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、寒気の影響を受

けにくいため平年並か高く、18日頃からはかなり高くなる見込みです。

九州南部 奄美地方

12月18日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋3.2℃以上

九州南部の向こう2週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため平年並か

高く、18日頃からはかなり高くなる可能性があります。