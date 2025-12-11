À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ý¥ë¥Î¥µ¥¤¥È¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¤ÊÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤òPornHub¤¬¸ø³«¡¢ºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¸¶¿À¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¡×
¥Ý¥ë¥ÎÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ÎPornHub¤¬2025Ç¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ°²è»ëÄ°½¬´·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025 Year in Review - Pornhub Insights
https://www.pornhub.com/insights/2025-year-in-review
PornHub¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç2¥é¥ó¥¯¹ß²¼¤Î11°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤¬PornHub¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î77.5¡ó¤òÀê¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶Ñ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þ´Ö¤Ï9Ê¬33ÉÃ¤ÇÁ°Ç¯Èæ¤Ç7ÉÃ¸º¾¯¡£¤Ê¤ª¡¢Ê¿¶Ñ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þ´Ö¤Ï18¡Á24ºÐ¤ÎºÇ¤â¼ã¤¤Ç¯ÎðÁØ¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â26ÉÃÃ»¤¯¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â2Ê¬¤âÄ¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È½÷À¤ÎÊý¤¬Ê¿¶Ñ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þ´Ö¤¬15ÉÃÄ¹¤¤ÌÏÍÍ¡£¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þ´Ö¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¤11Ê¬2ÉÃ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç80ÉÃÁý¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
PornHub¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥µ¥¤¥È¤òË¬¤ì¤ë»þ´Ö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤¬°Ê²¼¡£ÀÄ¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Ìë¤Î22»þ°Ê¹ß¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«¤Î3¡Á5»þ¤¬ºÇ¤â¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÍËÆü¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÆ±ÍÍ¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
PornHub¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿Í¸ýÅý·×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï38ºÐ¤Ç2024Ç¯¤«¤éÊÑ²½¤Ê¤·¡£Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È18¡Á24ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬Á°Ç¯Èæ2¡óÁý¤Î29¡ó¡¢25¡Á34ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬Á°Ç¯Èæ1¡ó¸º¤Î23¡ó¡¢35¡Á44ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬17¡ó¡¢45¡Á54ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬14¡ó¡¢55¡Á64ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç1¡ó¸º¤Î10¡ó¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬7¡ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï18¡Á24ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬12¡ó¡¢25¡Á34ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬11¡ó¡¢35¡Á44ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬13¡ó¡¢45¡Á54ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬25¡ó¡¢55¡Á64ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬20¡ó¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬19¡ó¤È¡¢Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹âÎð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢18¡Á24ºÐ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¹ñ¤Ï¥¨¥¸¥×¥È(50¡ó)¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó(49¡ó)¡¢¥¤¥®¥ê¥¹(47¡ó)¤Ç¤¹¡£
Á´¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃË½÷Èæ¤ÏÃËÀ¤¬62¡ó¡¢½÷À¤¬38¡ó¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬50¡ó¤ò±Û¤¨¤¿¹ñ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó(64¡ó)¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢(56¡ó)¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó(56¡ó)¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï25¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï26¡ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Ï27¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼ÈæÎ¨¤Ï31¡ó¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï12°Ì¤Ç¤¹¡£
PornHub¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºÇ¤â»ëÄ°¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1°Ì¡§Lesbian(¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó)
2°Ì¡§Transgender(¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼)
3°Ì¡§MILF(Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó)
4°Ì¡§Anal(¥¢¥Ê¥ë)
5°Ì¡§Mature(½Ï½÷)
6°Ì¡§Japanese(ÆüËÜ¿Í)
7°Ì¡§Threesome(3P)
8°Ì¡§Hentai(¥Ø¥ó¥¿¥¤/¥¢¥Ë¥á·Ï¥Ý¥ë¥Î)
9°Ì¡§Ebony(¹õ¿Í)
10°Ì¡§Asian(¥¢¥¸¥¢·Ï)
11°Ì¡§Big Tits(µðÆý)
12°Ì¡§Creampie(ç´Æâ¼ÍÀº)
13°Ì¡§Amateur(¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢)
14°Ì¡§Popular With Women(½÷À¤Ë¿Íµ¤)
15°Ì¡§Verified Amateurs(Ç§¾ÚÁÇ¿Í)
16°Ì¡§Cartoon(¥¢¥Ë¥á)
17°Ì¡§Big Dick(µðº¬)
18°Ì¡§Indian(¥¤¥ó¥É·Ï)
19°Ì¡§Big Ass(µð¿¬)
20°Ì¡§BBW(¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê½÷À)
21°Ì¡§Blowjob(¥Õ¥§¥é)
22°Ì¡§Solo Female(½÷À¤Î¼«°Ö¹Ô°Ù)
23°Ì¡§Role Play(¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤/¥³¥¹¥×¥ì·Ï)
24°Ì¡§Latina(¥é¥Æ¥ó·Ï)
25°Ì¡§Virtual Reality(VR/¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£)
26°Ì¡§Korean(´Ú¹ñ·Ï/¥³¥ê¥¢¥ó)
¹ñÊÌ¤Ç¸«¤¿ºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤¬°Ê²¼¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡ÖJapanese¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¥í¥·¥¢¤äËÌ²¤¤Ç¤Ê¤¼¤«¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡ÖPodcast(¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È)¡×¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ327¡óÁý¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡ÅÀ¤¬¡ÖGaming(¥²¡¼¥à)¡×(Á°Ç¯Èæ283¡óÁý)¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âÊ¿¶Ñ»ëÄ°»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡ÖMassage(¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸)¡×(7Ê¬33ÉÃ)¤Ç¡¢ºÇ¤âÊ¿¶Ñ»ëÄ°»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡ÖVertical Video(½Ä·¿Æ°²è)¡×(3Ê¬56ÉÃ)¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÊÌ¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³ä¹ç¤¬87¡ó¤È°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢PC¤¬11¡ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤òOS¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢Android¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬67.7¡ó¡¢iOS¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬33.1¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬0.02¡ó¤Ç¤¹¡£PC¥æ¡¼¥¶¡¼¤òOS¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢Windows¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬70.5¡ó¡¢macOS¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬20.3¡ó¡¢Linux¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬6.3¡ó¡¢ChromeOS¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬2.4¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬0.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
PornHub¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥·¥§¥¢¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¡õVR¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÇChrome¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Meta Quest¤«¤é¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç47.5¡óÁý¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥àµ¡¤«¤é¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏPlayStation 5¤¬66¡ó¡¢PlayStation 4¤¬32¡ó¡¢Xbox¤¬2¡ó¡£Xbox¤«¤é¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹69¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PornHub¾å¤ÇºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¸¶¿À¡×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII¤Î¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¡×¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸¶¿À¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢PornHub¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ý¥ë¥ÎÇÐÍ¥¤ä¥Ý¥ë¥Î½÷Í¥¡¢À¤ÂåÊÌ¤Î¿Íµ¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅý·×¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£