¥Ý¥ë¥ÎÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ÎPornHub¤¬2025Ç¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ°²è»ëÄ°½¬´·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2025 Year in Review - Pornhub Insights

https://www.pornhub.com/insights/2025-year-in-review

PornHub¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç2¥é¥ó¥¯¹ß²¼¤Î11°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤¬PornHub¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î77.5¡ó¤òÀê¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£



Ê¿¶Ñ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þ´Ö¤Ï9Ê¬33ÉÃ¤ÇÁ°Ç¯Èæ¤Ç7ÉÃ¸º¾¯¡£¤Ê¤ª¡¢Ê¿¶Ñ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þ´Ö¤Ï18¡Á24ºÐ¤ÎºÇ¤â¼ã¤¤Ç¯ÎðÁØ¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â26ÉÃÃ»¤¯¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â2Ê¬¤âÄ¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È½÷À­¤ÎÊý¤¬Ê¿¶Ñ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þ´Ö¤¬15ÉÃÄ¹¤¤ÌÏÍÍ¡£¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þ´Ö¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¤11Ê¬2ÉÃ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç80ÉÃÁý¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£



PornHub¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥µ¥¤¥È¤òË¬¤ì¤ë»þ´Ö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤¬°Ê²¼¡£ÀÄ¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Ìë¤Î22»þ°Ê¹ß¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«¤Î3¡Á5»þ¤¬ºÇ¤â¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÍËÆü¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÆ±ÍÍ¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£



PornHub¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿Í¸ýÅý·×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï38ºÐ¤Ç2024Ç¯¤«¤éÊÑ²½¤Ê¤·¡£Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È18¡Á24ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬Á°Ç¯Èæ2¡óÁý¤Î29¡ó¡¢25¡Á34ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬Á°Ç¯Èæ1¡ó¸º¤Î23¡ó¡¢35¡Á44ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬17¡ó¡¢45¡Á54ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬14¡ó¡¢55¡Á64ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç1¡ó¸º¤Î10¡ó¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬7¡ó¤Ç¤¹¡£



ÆüËÜ¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï18¡Á24ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬12¡ó¡¢25¡Á34ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬11¡ó¡¢35¡Á44ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬13¡ó¡¢45¡Á54ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬25¡ó¡¢55¡Á64ºÐ¤Î³ä¹ç¤¬20¡ó¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬19¡ó¤È¡¢Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹âÎð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£



¤Ê¤ª¡¢18¡Á24ºÐ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¹ñ¤Ï¥¨¥¸¥×¥È(50¡ó)¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó(49¡ó)¡¢¥¤¥®¥ê¥¹(47¡ó)¤Ç¤¹¡£

Á´¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃË½÷Èæ¤ÏÃËÀ­¤¬62¡ó¡¢½÷À­¤¬38¡ó¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢½÷À­¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬50¡ó¤ò±Û¤¨¤¿¹ñ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó(64¡ó)¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢(56¡ó)¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó(56¡ó)¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï½÷À­¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï25¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï26¡ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Ï27¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À­¥æ¡¼¥¶¡¼ÈæÎ¨¤Ï31¡ó¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×20¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï12°Ì¤Ç¤¹¡£



PornHub¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºÇ¤â»ëÄ°¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£



1°Ì¡§Lesbian(¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó)

2°Ì¡§Transgender(¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼)

3°Ì¡§MILF(Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó)

4°Ì¡§Anal(¥¢¥Ê¥ë)

5°Ì¡§Mature(½Ï½÷)

6°Ì¡§Japanese(ÆüËÜ¿Í)

7°Ì¡§Threesome(3P)

8°Ì¡§Hentai(¥Ø¥ó¥¿¥¤/¥¢¥Ë¥á·Ï¥Ý¥ë¥Î)

9°Ì¡§Ebony(¹õ¿Í)

10°Ì¡§Asian(¥¢¥¸¥¢·Ï)

11°Ì¡§Big Tits(µðÆý)

12°Ì¡§Creampie(ç´Æâ¼ÍÀº)

13°Ì¡§Amateur(¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢)

14°Ì¡§Popular With Women(½÷À­¤Ë¿Íµ¤)

15°Ì¡§Verified Amateurs(Ç§¾ÚÁÇ¿Í)

16°Ì¡§Cartoon(¥¢¥Ë¥á)

17°Ì¡§Big Dick(µðº¬)

18°Ì¡§Indian(¥¤¥ó¥É·Ï)

19°Ì¡§Big Ass(µð¿¬)

20°Ì¡§BBW(¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê½÷À­)

21°Ì¡§Blowjob(¥Õ¥§¥é)

22°Ì¡§Solo Female(½÷À­¤Î¼«°Ö¹Ô°Ù)

23°Ì¡§Role Play(¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤/¥³¥¹¥×¥ì·Ï)

24°Ì¡§Latina(¥é¥Æ¥ó·Ï)

25°Ì¡§Virtual Reality(VR/¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£)

26°Ì¡§Korean(´Ú¹ñ·Ï/¥³¥ê¥¢¥ó)

¹ñÊÌ¤Ç¸«¤¿ºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤¬°Ê²¼¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡ÖJapanese¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¥í¥·¥¢¤äËÌ²¤¤Ç¤Ê¤¼¤«¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£



2025Ç¯¤ËºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡ÖPodcast(¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È)¡×¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ327¡óÁý¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡ÅÀ¤¬¡ÖGaming(¥²¡¼¥à)¡×(Á°Ç¯Èæ283¡óÁý)¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âÊ¿¶Ñ»ëÄ°»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡ÖMassage(¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸)¡×(7Ê¬33ÉÃ)¤Ç¡¢ºÇ¤âÊ¿¶Ñ»ëÄ°»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡ÖVertical Video(½Ä·¿Æ°²è)¡×(3Ê¬56ÉÃ)¤Ç¤·¤¿¡£



¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÊÌ¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³ä¹ç¤¬87¡ó¤È°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢PC¤¬11¡ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£



¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤òOS¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢Android¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬67.7¡ó¡¢iOS¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬33.1¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬0.02¡ó¤Ç¤¹¡£PC¥æ¡¼¥¶¡¼¤òOS¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢Windows¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬70.5¡ó¡¢macOS¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬20.3¡ó¡¢Linux¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬6.3¡ó¡¢ChromeOS¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬2.4¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬0.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£



PornHub¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥·¥§¥¢¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¡õVR¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÇChrome¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Meta Quest¤«¤é¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç47.5¡óÁý¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¥²¡¼¥àµ¡¤«¤é¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏPlayStation 5¤¬66¡ó¡¢PlayStation 4¤¬32¡ó¡¢Xbox¤¬2¡ó¡£Xbox¤«¤é¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹69¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£



PornHub¾å¤ÇºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¸¶¿À¡×¤Ç¤¹¡£



ºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII¤Î¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¡×¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸¶¿À¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Ç¤¹¡£



¤³¤ÎÂ¾¡¢PornHub¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ý¥ë¥ÎÇÐÍ¥¤ä¥Ý¥ë¥Î½÷Í¥¡¢À¤ÂåÊÌ¤Î¿Íµ¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅý·×¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£