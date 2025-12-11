恋愛リアリティー番組「テラスハウス」（フジテレビ系）に出演し「テラハ史上No.1美女」などと話題になったモデルのNikiさん（29）が2025年12月7日、自身のインスタグラムを更新。バースデーショットを披露した。Nikiさんは10月15日に29歳の誕生日を迎えていた。

「Thankyoufriends」

Nikiさんは、ハートの絵文字を3つ添えて、バルーンに囲まれて笑顔をみせる動画やバースデーケーキを持った姿など複数の写真と動画を投稿。「#Thankyoufriends」とハッシュタグを添えていた。

インスタグラムに投稿された動画では、ミニ丈の白いキャミワンピースを着用。カラフルなバルーンでデコレーションされた部屋で、花束の横に座り、笑顔をみせていた。3枚目では、黒のノースリーブを着用し、ケーキを持ち、微笑んでいた。12枚目では、花束やプレゼントらしき紙袋を両手に抱え、笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「は〜かわいすぎます」「益々美しく」「いつまでも可愛い〜」「最強に可愛くて綺麗」「お誕生日おめでとうございます」といったコメントが寄せられていた。