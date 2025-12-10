»³ÅÄ¹§Ç·¡¢23Ç¯Î±Ç¯¡ÈÅÁÀâ¤Î¹â¹»À¸¡É±é¤¸¤ë¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ø¥â¥Æ¿ÀÍÍ¤È¥ï¥¿¥·¡Ù¡ÊÁ´15ÏÃ¡Ë¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¡¢10Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£»³ÅÄ¹§Ç·¤¬¡¢23Ç¯Î±Ç¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î¹â¹»À¸¡ÖÄ¹µïÎ¶Ç¯¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤ê¤å¤¦¤Í¤ó¡Ë¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÁÀâ¤Î¹â¹»À¸¡ª»³ÅÄ¹§Ç·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥Æ¿ÀÍÍ¤È¥ï¥¿¥·¡Ù
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Æ¥Ê¥¤¼«Ê¬¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡ÖÌÐ¼êÂä»Ò¡Ê¤â¤Æ¡¦¤¿¤¤¤³¡Ë¡×¤¬¡¢23Ç¯Î±Ç¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î¹â¹»À¸¡ÖÄ¹µïÎ¶Ç¯¡×¤Ë¥â¥Æ¤ë°Ù¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡Ö¥â¥Æ¿ÀÍÍ¡×¤«¤é¥â¥Æ¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡¥ê¥×¥ë¼ç±é¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÐ¼êÂä»Ò¡×¤òÍÕ·î¤Ò¤È¤ß¡¢¡ÖÄ¹µïÎ¶Ç¯¡×¤ò»³ÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥â¥Æ¿ÀÍÍ¡×¤ò²¼µþ·Ä»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÏÌÐ¼êÂä»Ò¡¢18ºÐ¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÃÏÌ£¤Ç¥â¥Æ¤Ê¤¤½÷»Ò¡£³Ø¹»°ì¥â¥Æ¤ë¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÎÍëÄ¥»Ò¤Ï¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¥®¥Í¥¹µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤â¤¢¤êÂç¿ÆÍ§¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÃæÆÇ¤ÎÍ§Ã£»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï23Ç¯Î±Ç¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î¹â¹»À¸¡¢Ä¹µïÎ¶Ç¯¤Ë»ä¤¬°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³»ä¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¥â¥Æ¿ÀÍÍ¤«¤é¡¢¥â¥Æ¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤Â´¶È¤Þ¤Ç¤ËÄ¹µïÎ¶Ç¯¤Ë¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÁÀâ¤Î¹â¹»À¸¡ª»³ÅÄ¹§Ç·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥Æ¿ÀÍÍ¤È¥ï¥¿¥·¡Ù
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Æ¥Ê¥¤¼«Ê¬¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡ÖÌÐ¼êÂä»Ò¡Ê¤â¤Æ¡¦¤¿¤¤¤³¡Ë¡×¤¬¡¢23Ç¯Î±Ç¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î¹â¹»À¸¡ÖÄ¹µïÎ¶Ç¯¡×¤Ë¥â¥Æ¤ë°Ù¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡Ö¥â¥Æ¿ÀÍÍ¡×¤«¤é¥â¥Æ¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÏÌÐ¼êÂä»Ò¡¢18ºÐ¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÃÏÌ£¤Ç¥â¥Æ¤Ê¤¤½÷»Ò¡£³Ø¹»°ì¥â¥Æ¤ë¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÎÍëÄ¥»Ò¤Ï¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¥®¥Í¥¹µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤â¤¢¤êÂç¿ÆÍ§¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÃæÆÇ¤ÎÍ§Ã£»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï23Ç¯Î±Ç¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î¹â¹»À¸¡¢Ä¹µïÎ¶Ç¯¤Ë»ä¤¬°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³»ä¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¥â¥Æ¿ÀÍÍ¤«¤é¡¢¥â¥Æ¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤Â´¶È¤Þ¤Ç¤ËÄ¹µïÎ¶Ç¯¤Ë¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡£