山田孝之の「愛車」が話題俳優、映画プロデューサー、監督と幅広く活動する山田孝之さん。そんな山田さんがYouTubeに姿を見せた愛車での登場シーンが話題となり、車種をめぐってSNSでも注目が集まっています。一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。現在、沖縄と東京の2拠点で生活している山田さん。【動画】超カッコイイ！ 「山田孝之」×「“デカい”トヨタ車」を動画で見る！2025年11月には、俳優の山崎育三郎さ