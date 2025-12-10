この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた　#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。

この企画は、チャンネルのJukia氏が空港に到着したばかりの外国人に声をかけ、無料で観光案内と宿泊先までの送迎を行うものだ。今回は、日本へ初めて来たというエストニア人のカップルをもてなした。

一行がまず向かったのは、調理器具の問屋街として知られる「かっぱ橋道具街」だ。Jukia氏に「料理人のテーマパーク」と紹介されたこの場所で、男性は美しい日本の包丁に「見惚れちゃう」と感心した様子を見せた。また、本物そっくりに作られた食品サンプルの数々には、2人とも「すごい」と驚きを隠せない。

その後、浅草で抹茶ラテを初体験。「ん〜なにこれおいしい！」と、日本の味に満足げな表情を浮かべる。旅の締めくくりは、すき焼きだ。湯気が立ち上る鍋を前に「やべええ」と興奮気味の女性。牛肉を一口食べた男性は「これが一番だ」「最高に美味しかったよ」と絶賛し、初めての和牛を堪能した。

エストニアがSkype発祥の地であることや、行政手続きがすべてスマホで完結する「デジタル国家」であることなど、異文化交流も楽しんだ一行。日本の食や文化に触れた2人の素直なリアクションは、視聴者にとっても新鮮な発見を与えてくれるだろう。

YouTubeの動画内容

02:20

ゲストの二人がエストニア出身だと明かす
15:07

調理器具のテーマパーク「かっぱ橋道具街」に到着
23:39

浅草で初めての抹茶ドリンクを体験
31:39

初めて食べるすき焼きに感動
35:32

この日一番のお気に入りを語る

関連記事

「人生で一番最高な瞬間」来日した米国人家族、富士山の絶景に感銘

「人生で一番最高な瞬間」来日した米国人家族、富士山の絶景に感銘

 「稲妻が舌を直撃したみたい」外国人が絶賛した日本の唐揚げの味

「稲妻が舌を直撃したみたい」外国人が絶賛した日本の唐揚げの味

 「こんな素敵な経験ない！」日本のデジタルアートと食文化に米国人家族が驚嘆

「こんな素敵な経験ない！」日本のデジタルアートと食文化に米国人家族が驚嘆
もっと見る

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 非公開 372 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube