この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。



この企画は、チャンネルのJukia氏が空港に到着したばかりの外国人に声をかけ、無料で観光案内と宿泊先までの送迎を行うものだ。今回は、日本へ初めて来たというエストニア人のカップルをもてなした。



一行がまず向かったのは、調理器具の問屋街として知られる「かっぱ橋道具街」だ。Jukia氏に「料理人のテーマパーク」と紹介されたこの場所で、男性は美しい日本の包丁に「見惚れちゃう」と感心した様子を見せた。また、本物そっくりに作られた食品サンプルの数々には、2人とも「すごい」と驚きを隠せない。



その後、浅草で抹茶ラテを初体験。「ん〜なにこれおいしい！」と、日本の味に満足げな表情を浮かべる。旅の締めくくりは、すき焼きだ。湯気が立ち上る鍋を前に「やべええ」と興奮気味の女性。牛肉を一口食べた男性は「これが一番だ」「最高に美味しかったよ」と絶賛し、初めての和牛を堪能した。



エストニアがSkype発祥の地であることや、行政手続きがすべてスマホで完結する「デジタル国家」であることなど、異文化交流も楽しんだ一行。日本の食や文化に触れた2人の素直なリアクションは、視聴者にとっても新鮮な発見を与えてくれるだろう。



