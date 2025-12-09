奥野壮×豊田裕大、山下幸輝×松本怜生がカバー飾る『BoyAge-ボヤージュ-vol.28』

1st COVERを奥野壮×豊田裕大、2nd COVERを山下幸輝×松本怜生が飾る『BoyAge-ボヤージュ- vol.28』が2025年12月8日（月）に発売された。

【写真】山下幸輝×松本怜生が飾るカバーにも注目

「BoyAge -ボヤージュ-」は話題のボーイズグループや注目俳優たちをフィーチャーするグラビアマガジン。今回のテーマは「変わらずに、変わっていく」。今をときめく人気ボーイたちが、昔から変わらずにあるもの、活動を続けていくために変わっていくことをエピソード満載でお届け。

今号の1st COVERを飾った奥野壮と豊田裕大。人気ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の放送・配信が1月よりスタートする彼らが、BoyAgeでは初の表紙を飾った。2nd COVERにはドラマ『プロパガンダゲーム』よりW主演の山下幸輝と松本怜生が2人揃って登場。

その他、写真集『だから、ぼくは』が好評発売中の庄司浩平（しょうじ こうへい）や、神尾楓珠（かみお ふうじゅ）、THE JET BOY BANGERZ、BUDDiiSから小川史記（おがわ ふみのり）と高尾楓弥（たかお ふみや）などが登場する。

BoyAgeでは連載企画を掲載。ICExの連載「COOLOG」では中村旺太郎（なかむらおうたろう）の1週間のスケジュールを紹介。一ノ瀬颯（いちのせ はやて）の連載「いちのせかい」では「バスケットボール」に挑戦した様子を掲載している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）