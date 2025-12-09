総合格闘家の秋元強真が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。12月31日にさいたまスーパーアリーナで開催される「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」の勝敗を予想した。

注目カードのフェザー級タイトルマッチ「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来」については「未来さんが瞬殺やコレスニックみたいなやられ方は絶対にしないと思う」とし、その根拠を語った。

■朝倉未来の「カウンター」に勝機

未来が大晦日に戦績15戦全勝（6KO、9SUB）の25歳キルギス選手との大一番に臨む。

JTTで同門の秋元は“過去最強”と名高い現フェザー級王者について「シェイドゥラエフが強いのは認める」とした上で「けど倒してるのって、ボクシングがそんなに上手くない選手なんですよ」と元王者のクレベル・コイケ、９月に33秒TKO負けを喫したビクター・コレスニック（ロシア）の例を挙げ指摘した。

そこで未来が得意とするカウンターが光るとし「未来さんはカウンターが上手いので、ああいうデカい入りに合わすのは得意だと思う。ぶっちゃけ合わせやすいと思う」とシェイドゥラエフには有効だと私見を述べた。

■「みんなが思ってる試合にはならない」

また、「バケモノと言われてるけど、知れている。レベルがあると思う」と過大評価されている可能性にも言及しつつ「未来さんが瞬殺やコレスニックみたいなやられ方は絶対しないと思う」と展望した。

秋元はシェイドゥラエフ戦の勝敗には明言しなかったものの、「みんなが思ってる試合にはならないと思う」とし「全然打撃効かせそう。バチーンと当てちゃう気がする」、「膝も全然入ると思うし、ハイキックとかも入りそう」と未来優位の展開を予想。「これ勝ったら映画になる」と未来の勝利にも期待を寄せた。

未来が格闘技キャリアの“集大成”と語る大注目の一戦。未来は過去最強の王者シェイドゥラエフを下して自身初のベルトを巻くことができるのか。

