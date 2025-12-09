登録者10万人YouTuberが指南！「国は適当に申告してほしい」年末調整＆確定申告で損しない4つの秘訣
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル「おかまもチャンネル」を運営する登録者10万人YouTuber・秋山ひろさんが、「【やらなきゃ損】年末調整で戻るお金を最大化する4つのチェックリスト／国は申告漏れを待ってる【税金を取り返せ】」とのタイトルで新たな動画を公開。
秋山さんは、年末調整や確定申告の仕組みをわかりやすく解説し、国が“適当に申告してもらえると税金をそのままにできる”という現実に言及しつつ、少しでも多く税金を取り戻すための実践的な視点を紹介した。
冒頭、「国は、僕たちに適当に申告してほしいと思ってる。なぜなら、一回もらった税金を返す必要がなくなるからやね」と秋山さん。
年末調整は「払いすぎた所得税のキャッシュバック」だと強調し、適切に申請しないと還付金を受け取れないリスクがあることを指摘。「正しく申告する。ミスとか抜け漏れがないように申告せんなわけやね」とリスナーに注意を促した。
秋山さんがまず挙げた注意ポイントは「扶養申告のミス」。
自身の大学生時代の経験から、「バイトしすぎて扶養から外れていた」という実体験を踏まえ、家族の収入把握や申告の重要性を説明。「特に今年は、大学生の税金の扱いが変更されとる」ため、例年以上に注意が必要だと語った。
また、夫婦共働き世帯で「子供や配偶者の扶養を二重で申告してしまう」ダブルカウントにも注意。「僕と妻、両方で配偶者控除をカウントしてしまった」というエピソードも披露し、「所得が多い方で申告したほうがキャッシュバックが増える」とアドバイスした。
次に、「控除証明書の出し忘れ」問題について「1回はやったことがあるはず」とし、「生命保険、地震保険、iDeCo（イデコ）、給与天引き以外の社会保険料」などは特に見落としやすいと指摘。
「生命保険は入りすぎに注意して必ず見直しを」と、自身の教員時代の失敗経験も明かした。また、「地震保険は見直しや解約も視野に」との独自の考えも展開した。
さらに、「確定申告すれば税金がしっかり戻ってくる」ケースとして「医療費控除」と「ふるさと納税」を紹介。
医療費控除は「10万円を超えたら絶対に確定申告。しなくていいではなく、しといたほうがお得」と強調。ふるさと納税については「5つ以下ならワンストップ特例、それを超えたら自分で確定申告」と実務的なポイントもまとめた。
最後に、「難しそうな動画をタップした時点で他の人よりリードしとる」と視聴者を励ましつつ、「今日説明した内容を1円でも多く税金を取り返すためにぜひ実践を。
もともとあなたのものやったんやから」と結び、「損しない制度の使い倒し方」を発信する無料メールマガジンの案内で締めくくった。
