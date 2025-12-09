豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）がＷ主演！人気漫画『黒崎さんの一途な愛がとまらない』ドラマ化決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月期日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」にて、人気漫画『黒崎さんの一途な愛がとまらない』のドラマ化が決定。豊嶋花と山中柔太朗がＷ主演することが発表された。

■『黒崎さんの一途な愛がとまらない』とは？

『黒崎さんの一途な愛がとまらない』は、岡田ピコ原作のフレックスコミックスで、累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生×恋に不器用な天才小説家、突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進LOVE。恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディーだ。

白瀬小春役を演じるのは、豊嶋花。子役として幼少期から活躍し、キャリアを積んできた若手実力派俳優。2021年に放送された『大豆田とわ子と三人の元夫』（カンテレ／フジテレビ系）では、主人公の娘を演じ一躍注目を集める。近年では、映画『新幹線大爆破』（Netflix）、『なんで私が神説教』（日本テレビ）など話題作に出演する彼女が、今回、日本テレビドラマ初主演となる。

一方、黒崎絢人役を演じるのは、山中柔太朗。俳優として、映画『あたしの!』『君がトクベツ』などの話題作に出演。PrimeVideo『人間標本』、WOWOW『北方謙三 水滸伝』への出演が控えており、来年には主演映画『純愛上等!』の公開が決定。今最注目のネクストブレーク俳優。紅白歌合戦初出場が決定した話題沸騰中の5人組グループM!LKのメンバーとしても活動中の彼が、恋愛経験ゼロの一途すぎる小説家を演じる。

＜登場人物紹介＞

■白瀬小春（しらせ こはる）役 豊嶋花

3年前に亡くなった母が開店したおにぎり屋「しらせ」を手伝う高校2年生。お店を切り盛りする父とふたりの弟たちの世話を焼きながら、一家の主婦として家事もこなす忙しい日々を送る。そんなある日、常連客のひとりであった黒崎さんからの突然のプロポーズによって、ささやかだった毎日が目まぐるしく変わっていく！

■黒崎絢人（くろさき あやと）役 山中柔太朗

若手大人気作家でペンネームは「CURO」。自身初の恋愛小説となる最新作「初雷の恋」が大ヒットし、実写映画化が控えている。かつてスランプだった時、自宅からほど近いおにぎり屋「しらせ」を訪れ、そこで小春と出会い、彼にとって初めての恋をする。執筆活動にひたむきに打ち込んできて、あまりに恋愛経験ゼロの黒崎は、溢れる一途な愛のおもむくままに、小春へプロポーズする！

■豊嶋花、山中柔太朗らコメント

■豊嶋花 コメント

■山中柔太朗 コメント

■原作・岡田ピコ コメント

■日本テレビプロデューサー伊藤裕史 コメント

■番組情報

日本テレビ系 ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』

2026年1月6日（火）スタート

毎週火曜24:24～24:54放送（全12話予定）

配信：TVer、Hulu毎話放送後配信開始

出演：豊嶋花 山中柔太朗（M!LK） ほか

原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

脚本：齊藤よう 乾なつみ

(C)岡田ピコ／COMICポラリス (C)NTV

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/

■関連画像 (C)岡田ピコ／COMICポラリス (C)NTV