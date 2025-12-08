「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」では８日午後１時現在で愛知製鋼<5482.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



愛知鋼はトヨタ系自動車向け特殊鋼大手で、加工技術の高さに定評があり、ここ数年来の業績も絶好調に推移している。最大の特長は５％近い高配当利回りで、インカムゲイン狙いでも投資家の視線を集めている。株価は２０００円台後半で売り物をこなし３０００円大台への復帰を目指す展開にあるが、一方でトヨタ自動車<7203.T>の中国新車販売が日中関係の悪化で低迷していることはネガティブ材料として意識されやすい。テクニカル的にはここまでサポートラインとして機能してきた７５日移動平均線に足もとサヤ寄せする動きで、仮に同移動平均線を下抜けた場合は、利益確定売りを誘発する可能性があるだけに様子見ムードも漂っている。



出所：MINKABU PRESS