ºÇ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê»ØÉ¸¡ÖPER¡×¤Ç³ä°ÂÅÙ¤òÂ¬¤ë
ºÇ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÃ±½ã¤Ê³ô²Á»ØÉ¸¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖPER¤Ë¤è¤ëÈæ³Ó¡×¤ò´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
PER¤Ï¡ÖPrice Earnings Ratio¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¼ý±×Î¨¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¤«¤ßºÕ¤¯¤È¡¢PER¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö1³ôÍø±×¤Î²¿Ç¯Ê¬¤Î³ô²Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ËPER¤Î¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É³ô²Á¤Ï³ä¹â¡¢¾®¤µ¤¤¤Û¤É³ä°Â¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Î¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤«¤é³ô²Á¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë
¤³¤Î»ØÉ¸¤Ï¡¢³ô²Á¤¬1³ôÅö¤¿¤ê¤Î½ãÍø±×¡ÊEPS¡§Earnings Per Share¡Ë¤Î²¿ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËPER¤ÈEPS¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô²Á¤ò·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»»¼°¤ÎÎ¾Êý¤ÎÊÕ¤Ë¡ÖÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡×¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢´ë¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¤òµá¤á¤ë»»¼°¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Ï¿Ê¹ÔÇ¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤Çä¤ê¾å¤²¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¤ò¡Ö²ñ¼Ò·×²è¡×¤È¤·¤Æ³Æ²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Î½é¤á¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖEPS¡Ê1³ôÍø±×¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¡©
²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢EPS¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢EPS¤Ï½Ð¤µ¤º²ñ¼Ò·×²è¤ÎÍø±×¤À¤±¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤â·×²è¤¬¼¨¤¹½ãÍø±×¤òÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Ç³ä¤ë¤ÈEPS¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²ÈÉ¬¿Ü¤Î¾ðÊó¼ý½¸¥Ä¡¼¥ë
¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤ò´Þ¤á¤¿´ë¶È¤ÎÂç¤Þ¤«¤Ê³ô¼°¾ðÊó¤Ï¡¢¶âÍ»¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖYahoo!¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤ä³ô¼°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö³ôÃµ¡×¡¢¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¾ðÊó¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡Ö³ôÃµ¡×¤ò¤è¤¯»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
