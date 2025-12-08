Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤ÏChatGPT¤Ç¡Ö»ñÎÁºîÀ®¡×¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¿Í¤Î¡È¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý¡É¤È¤Ï¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¡Ö¸úÎ¨²½¡×¡Ö¼«Æ°²½¡×¤À¤±¤¸¤ã¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¡AI¤ò»Å»ö¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÊýË¡
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊ¹¤Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î17¡Ö9¤Ä¤Î·¿¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤òµÆþ¡Ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òSCAMPERË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢ªS¡ÊÂåÂØ¡Ë¡§ÉôÊ¬¡¢¿Í¡¢ºàÎÁ¡¢Æ¯¤¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¿C¡Ê·ë¹ç¡Ë¡§ÉôÊ¬¡¢ÌÜÅª¡¢±þÍÑÊýË¡¡¢ºàÎÁ¡¿A¡ÊÅ¬ÍÑ¡Ë¡§¾õ¶·¡¢¥â¥Î¡¢¹Ô°Ù¡¢¹Í¤¨¡¿M¡Ê½¤Àµ¡Ë¡§¿§¡¢³°·Á¡¢²»¡¢²»À¼¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤¡¿M¡Ê³ÈÂç¡¦½Ì¾®¡Ë¡§¹â¤µ¡¢½Å¤µ¡¢¥µ¥¤¥º¡¢¶¯ÅÙ¡¢ÉÑÅÙ¡¢Ê£»¨¤µ¡¢²ÁÃÍ¡¿P¡ÊÃÖ¤´¹¤¨¡Ë¡§¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊÌ¤ÎÊ¬Ìî¡¢°ìÉô¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤ÍÑÅÓ¡¢ÊÌ¤Î»Ô¾ì¡¿E¡Êºï½ü¡Ë¡§ÉôÊ¬¡¢µ¡Ç½¡¢Æ°¤¡¢ÉéÃ´¡¢²ÁÃÍ¡¿R¡ÊÊÂ¤ÙÂØ¤¨¡Ë¡§¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢ÇÛÃÖ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÉôÉÊ¡¿R¡ÊµÕ¡Ë¡§½ç½ø¡¢¾å²¼¡¢Æâ³°
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê211¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Î¡Ö¥¢¥¿¥Þ¤ÎÆ°¤¡×¤òÀ°Íý¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖSCAMPER¡Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡ËË¡¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛË¡¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢AI¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦Substitute¡ÊÂåÂØ¡Ë
¡¡¡¦Combine¡Ê·ë¹ç¡Ë
¡¡¡¦Adapt¡ÊÅ¬ÍÑ¡Ë
¡¡¡¦Modify¡Ê½¤Àµ¡Ë
¡¡¡¦Magnify/Minify¡Ê³ÈÂç/½Ì¾®¡Ë
¡¡¡¦Put to other use¡ÊÃÖ¤´¹¤¨¡Ë
¡¡¡¦Eliminate¡Êºï½ü¡Ë
¡¡¡¦Rearrange¡ÊÊÂ¤ÙÂØ¤¨¡Ë
¡¡¡¦Reverse¡ÊµÕ¡Ë
¡¡¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ë¤â»È¤¨¤ëµ»Ë¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£9¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉý¹¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ªÂê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»×¹Í¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î½¸µÒ¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤³¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î½¸µÒ¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤òÎã¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤½¸µÒÊýË¡¡Ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òSCAMPERË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢ªS¡ÊÂåÂØ¡Ë¡§ÉôÊ¬¡¢¿Í¡¢ºàÎÁ¡¢Æ¯¤¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¿C¡Ê·ë¹ç¡Ë¡§ÉôÊ¬¡¢ÌÜÅª¡¢±þÍÑÊýË¡¡¢ºàÎÁ¡¿A¡ÊÅ¬ÍÑ¡Ë¡§¾õ¶·¡¢¥â¥Î¡¢¹Ô°Ù¡¢¹Í¤¨¡¿M¡Ê½¤Àµ¡Ë¡§¿§¡¢³°·Á¡¢²»¡¢²»À¼¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤¡¿M¡Ê³ÈÂç¡¦½Ì¾®¡Ë¡§¹â¤µ¡¢½Å¤µ¡¢¥µ¥¤¥º¡¢¶¯ÅÙ¡¢ÉÑÅÙ¡¢Ê£»¨¤µ¡¢²ÁÃÍ¡¿P¡ÊÃÖ¤´¹¤¨¡Ë¡§¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊÌ¤ÎÊ¬Ìî¡¢°ìÉô¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤ÍÑÅÓ¡¢ÊÌ¤Î»Ô¾ì¡¿E¡Êºï½ü¡Ë¡§ÉôÊ¬¡¢µ¡Ç½¡¢Æ°¤¡¢ÉéÃ´¡¢²ÁÃÍ¡¿R¡ÊÊÂ¤ÙÂØ¤¨¡Ë¡§¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢ÇÛÃÖ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÉôÉÊ¡¿R¡ÊµÕ¡Ë¡§½ç½ø¡¢¾å²¼¡¢Æâ³°
¡¡¤µ¤Æ¡¢µ»Ë¡¡Ö9¤Ä¤Î·¿¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°Ê²¼¤Ë¡Ò¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤½¸µÒÊýË¡¡Ó¤ò¡¢SCAMPERË¡¡ÊS¡¦C¡¦A¡¦M¡¦M¡¦P¡¦E¡¦R¡¦R¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡ÈÂ¨Äó°Æ¤Ë»È¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¡É¤ÇÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¡Ê¶õ´Ö¤ÎÆÃÊÌ´¶¡¢ÈóÆü¾ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î²óÍ·À¡¢½ÉÇñµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¡Ë¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
S¡§Substitute¡ÊÂåÂØ¡Ë¡½¡½ÉôÊ¬¡¦¿Í¡¦¥×¥í¥»¥¹¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë
1. ¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡È¿©¤Î°ÆÆâ¿Í¡É¤ËÂåÂØ
¡¡¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ìÉô¤ò¡ÖÎÁÍý¥¬¥¤¥É¡×¡Ö¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤ËÅ¾´¹¤·¡¢ÎÁÍý¤ÎÇØ·Ê¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼ ¢ª ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬Áý¤·¸ý¥³¥ßÁý¡£
2. ÉáÄÌ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡È»þ´ÖÂÓÊÌ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤ËÊÑ¹¹
¡¡¡¦¡ÖÄ«¡á³ÐÀÃ¡×¡ÖÃë¡áÀ°¤¨¤ë¡×¡ÖÌë¡á²óÉü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅªÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡£
¡¡¡¦·ò¹¯»Ö¸þÁØ¤ä¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥óÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â»É¤µ¤ë¡£
3. ÁÇºà¤Î°ìÉô¤ò¡ÈÃÏ¸µÀ¸»º¼Ô¡É¤ËÂåÂØ
¡¡¡¦ÃÏ°èÀÁÊµá¤ÈPR¥Í¥¿¤¬Áý¤¨¡¢SNS¤Ç¤â¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ£¤òÂÎ¸³¡×¤¬±Ç¤¨¤ë¡£
C¡§Combine¡Ê·ë¹ç¡Ë¡½¡½°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë
4. ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ß¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨
¡¡¡¦¿©»ö¡ÜÃÏ°è¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´ü´ÖÅ¸¼¨¤Ç¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡É²½¡£
¡¡¡¦Íè¾ìÌÜÅª¤òÁý¤ä¤·¡¢Èó²ÔÆ¯»þ´Ö¤Î¶õ´Ö²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¡£
5. ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ßµ¨Àá¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥¹
¡¡¡¦¡Öºù¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¡ÜÌë·Ê¡×¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¡Ü¥Æ¥é¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿©¤È·ë¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÍ½ÌóÆ°µ¡¤ò¶¯²½¡£
6. ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ß¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ê·ò¹¯»Ö¸þ¡Ë
¡¡¡¦¿©»öÁ°¸å¤Î·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ü¥Ø¥ë¥·¡¼¥³¡¼¥¹¤Ç¡È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
A¡§Adapt¡ÊÅ¬±þ¡Ë¡½¡½Â¾¤Î¾õ¶·¤äÊÌ¤ÎÊ¸Ì®¤ò±þÍÑ
7. ¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¡ÈÀÅ¤±¤µ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ò±þÍÑ
¡¡¡¦Í¼Êý¡ÁÌë¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿©»ö¶õ´Ö¡×¿ä¾©»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¡£
¡¡¡¦Íî¤ÁÃå¤¤òµá¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹µÒ¤ä¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë»É¤µ¤ë¡£
8. Èþ½Ñ´Û¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¬¥¤¥ÉÊý¼°¤òÅ¬±þ
¡¡¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ÇÎÁÍý²òÀâ¤¬Ê¹¤±¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡£
¡¡¡¦Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
9. ¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡È¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¡É¤ò±þÍÑ
¡¡¡¦ÍèÅ¹¤´¤È¤ËÆÃÅµ¤¬Ãù¤Þ¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¡×¡£
¡¡¡¦SNSÏ¢Æ°¤Ç³È»¶¤òÂ¥¿Ê¡£
M¡§Modify¡Ê½¤Àµ¡Ë¡½¡½·Á¡¦²»¡¦°ÕÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë
10. ¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î½çÈÖ¤ò¡È°ÕÌ£¤¢¤ëÂÎ¸³¤ÎÎ®¤ì¡É¤Ë½¤Àµ
¡¡¡¦¡ÖÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á°ºÚ¢ª¥á¥¤¥ó¢ª¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬Î¹Ï©¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¹½À®¡£
11. ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¾ÈÌÀ¤ò¡È»þ´Ö¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤ËÊÑ¹¹
¡¡¡¦Í¼Êë¤ì¡ÁÌë·Ê¤Ø¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¾ÈÌÀ¤Ç±é½Ð¤·¡¢¿©»öÂÎ¸³¤ò¶¯²½¡£
12. ¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤Î°ÕÌ£¤ò¡È´¶¾ð´µ¯·¿¡É¤Ë½¤Àµ
¡¡¡¦¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥¹¡¼¥×¡×¡Ö¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤ëÁ°ºÚ¡×¤Ê¤É°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÇÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¡£
M¡§Magnify/Minify¡Ê³ÈÂç¡¦½Ì¾®¡Ë¡½¡½¥µ¥¤¥º¡¦ÉÑÅÙ¤ÎÊÑ²½
13. ÎÁÍý¤ò¡È¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º²½¡É¤·¤ÆÂ¿ÉÊ¼ïÄó¶¡
¡¡¡¦¥ß¥Ë¥³¡¼¥¹¤ÇSNS±Ç¤¨¡¢½÷»Ò²ñ¡¦¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¶¯¤¤¡£
14. µÕ¤Ë¡ÈÆÃÂç¥·¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥È¡É¤Ç±é½Ð
¡¡¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¡¢±ã²ñÍøÍÑ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡£¼Ì¿¿Åê¹Æ¤âÁý¤¨¤ä¤¹¤¤¡£
15. ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÑÅÙ¤ò¡ÈËè½µ³«ºÅ¤ÎÄêÈÖ¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤Þ¤Ç³ÈÂç
¡¡¡¦¡Ö½µËö¥·¥§¥Õ¥º¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö·îÍË¥¹¥Æ¡¼¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ê¤É¡¢½¬´·ÍøÍÑ¤òºî¤ë¡£
P¡§Put to other use¡ÊÃÖ¤´¹¤¨¡Ë¡½¡½ÊÌ¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë
16. Ä«¿©²ñ¾ì¤ò¸á¸å¤Ï¡È¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¡É¤ËÅ¾ÍÑ
¡¡¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¡È±Ç¤¨¤ë¾ì¡É¤È¤·¤ÆSNSÎ®ÆþÁý¡£
17. ¥¥Ã¥Á¥ó¤Î°ìÉô¤ò¡ÈÎÁÍýÂÎ¸³¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë
¡¡¡¦¿Æ»ÒµÒ¡¦Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÁÍýÂÎ¸³¡×¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¡£
18. ¸Ä¼¼¤ò¡È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡Ü¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥ÈÉô²°¡É¤ËÊÑ´¹
¡¡¡¦½ÐÄ¥¼Ô¸þ¤±¤Î¼ûÍ×´µ¯¡£
E¡§Eliminate¡Êºï½ü¡Ë¡½¡½µ¡Ç½¡¦ÉéÃ´¤ò¼è¤ê½ü¤¯
19. ¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Î°ì»þÅªÅ±ÇÑ
¡¡¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡È¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¥Õ¥ê¡¼½µ´Ö¡É¡£
¡¡¡¦¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍèÅ¹¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡£
20. ¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¤ò¤¢¤¨¤Æºï¸º¤·¤Æ¡ÈÀí¤Ã¤¿ÀìÌçÅ¹¡É²½
¡¡¡¦Îã¡§Ä«¤Ï´°Á´¥ª¥à¥ì¥ÄÆÃ²½¡¢Ìë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥°ìËÜ¾¡Éé¡£
¡¡¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
21. ÀÊ¤Î¶èÀÚ¤ê¤òÅ±µî¤·¤Æ¡È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´UX¡É¤Ø
¡¡¡¦¥·¥§¥Õ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¡£
R¡§Rearrange¡ÊÊÂ¤ÙÂØ¤¨¡Ë¡½¡½ÇÛÃÖ¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊÑ¤¨¤ë
22. ÀÊÇÛÃÖ¤ò¡È¿ä¾©¥Ú¥¢ÀÊ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¡¦ºî¶ÈÀÊ¡É¤ËºÆ¹½À®
¡¡¡¦ÍøÍÑÌÜÅª¤ÇÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¡£
23. ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡È²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¤Ê¬ÊÌ¡É¤ËÊÂ¤ÙÂØ¤¨
¡¡¡¦¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¡ÖÄ©Àï¡×¡ÖìÔÂô¡×¤Ê¤É¿´Íý´ð½à¤ÇÁª¤Ð¤»¤ë¡£
24. ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½ç½ø¤òµÕÅ¾¤·¡È¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¢ª¥Ç¥¶¡¼¥È¢ª¥á¥¤¥ó¡É¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´¤òÄÉ²Ã
¡¡¡¦ÏÃÂê²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
R¡§Reverse¡ÊµÕÅ¾¡Ë¡½¡½¾å²¼¡¦Á°¸å¡¦½ç½ø¡¦Æâ³°¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹
25. ¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¡È³°¸þ¤ÀÊ¡É¤È¡ÈÆâ¸þ¤ÀÊ¡É¤Î²ÁÃÍ¤òµÕÅ¾
¡¡¡¦ÄÌ¾ï¤ÏÁëÂ¦¤¬¿Íµ¤ ¢ª ¤¢¤¨¤Æ¡È¥·¥§¥Õ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤ÀÊ¤¬ºÇ¾åÀÊ¡É¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
26. ¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÀè¤Ë½Ð¤¹¡ÈµÕÅ¾¥³¡¼¥¹¡É¤òÄê´ü¥¤¥Ù¥ó¥È²½
¡¡¡¦¼ãÇ¯ÁØ¤Ë»É¤µ¤ë¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥ÈÀè¿©¤Ù¥Ê¥¤¥È¡×¡£
27. Ìë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¡ÈÄ«³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¡É¤ØµÕÅ¾ÍøÍÑ
¡¡¡¦ÆÉ½ñ²ñ¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡ÈÄ«¤Î¿·½¬´·¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ê¿Æü²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¡£
¤Þ¤È¤á¡§Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÊÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¥³¡¼¥¹¡ß¼Ì¿¿±Ç¤¨¡Ê#13¡Ë ¢ª SNS½¸µÒ¤Ë¶¯¤¤
¡¦µ¨Àá¡ß½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Î·ë¹ç¡Ê#5¡Ë ¢ª Çä¾å¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨¡ß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê#4¡Ë ¢ª ¶õ´Ö²ÁÃÍ¤¬UP
¡¦¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥ÉÅ±ÇÑ¡Ê#19¡Ë ¢ª ¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍèÅ¹¤òÂçÉý¤Ë¸å²¡¤·
¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¥Ë¥å¡¼¡Ê#8¡Ë ¢ª ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à
¡¡Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¶õ´Ö»ñ¸»¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÈó¾ï¤ËËÜ¼ÁÅª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨¡ß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó²½¡Ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï²ÔÆ¯»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î²ÔÆ¯²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦ºÇÂç²½¤¹¤ë¤«¡É¤¬·Ð±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶õ´Ö²ÁÃÍ¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°û¿©¤Ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¡É¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Íè´ÛÍýÍ³¤¬Ê£Àþ²½¤·¡¢´ûÂ¸¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊø¤µ¤º¤Ë²óÍ·À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÎÁÍý²òÀâ¤Î²»À¼²½¡Ë¡×
¡¡¤³¤ì¤âËÜ¼ÁÅª¤Ë¶¯¤¤¡£Ã±¤Ê¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÂ¿¸À¸ì²½¤Î¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¼ÂÌ³Åª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÈæÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¤ä»æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎËÝÌõ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤ê¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ç°ìµ¤¤ËÂÐ±þÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ëÊý¤¬±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤âÅý°ì¤Ç¤¤ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢¤«¤Ê¤êÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥³¡¼¥¹²½¡ÊÂ¿ÉÊ¼ï¾®¥µ¥¤¥º¤Î¹½À®¡Ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¡È±Ç¤¨¤ë¡É°Ê¾å¤Ë¡¢¡ÖµÒÃ±²Á¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÂÚºßÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¡×ÅÀ¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡ÖÃ±²Á¡×¤«¡Ö²óÅ¾¡×¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¿¶¤ê¤¬¤Á¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥³¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤ò¸«»ö¤Ë¤È¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£¡ÈÈóÆü¾ï¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉé²Ù¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤Î½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤Ë¤Ï¡Ö¶õ´Ö»ñ¸»¤ÎºÆÄêµÁ¡×¡ÖÂ¿¸À¸ì¤Ø¤ÎÂ¨»þÂÐ±þ¡×¡ÖÃ±²Á°Ý»ý¡ßÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÅª¤Ê¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¡È¶¯¤¤°Æ¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»Ë¡¤½¤Î17¡Ö9¤Ä¤Î·¿¡×¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë