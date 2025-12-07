¡ÚÎ¦¾å¡Û34ºÐ¡¦ÂçÇ÷·æ¡¡¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ë¾Î»¿Â³½Ð¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×
¡¡Î¦¾åÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³ÂåÉ½¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥Ê¥¤¥¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¡¼¥Ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£·Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£µÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤Ç£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ·ò¸ã¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò£±ÉÃ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡£³£´ºÐ¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ÎÅ´¿Í¤Ö¤ê¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÂçÇ÷Áª¼ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ø¡×¡ÖÆüËÜµÏ¿¤ò£³ÅÙ¹¹¿·¤¹¤ëÂçÇ÷È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÂçÇ÷¤µ¤ó¡¢È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ª¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤á¤Ã¤Á¤ã¤Õ¤ê¤·¤Ü¤ë¤â¤ó¡ª¡×¤Ê¤ÉÅê¹Æ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Í£Ç£Ã¡Ë¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê£²»þ´Ö£¶Ê¬£³£°ÉÃ¡Ë¤âÆÍÇË¡£¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤¬³Ú¤·¤ß¤ä¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¡×¡Ö¥í¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£