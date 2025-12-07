前田敦子＆大島優子、AKB48の20周年に”あつゆう”約9年ぶりそろいどよめき「ゆうちゃ〜ん」「あっちゃ〜ん」
AKB48は7日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』4日間計6公演の最終日を迎えた。前田敦子と大島優子の2人が“約9年ぶり”にAKB48のステージに戻ってきた。
「言い訳 Maybe」が流れ、前田が「ゆうちゃ〜ん」と呼びかけると大島がステージに現れ「あっちゃ〜ん」と応える。2017年2月に開催された小嶋陽菜の卒業コンサート以来、実に8年10ヶ月ぶりの”あつゆう”に会場からはどよめき起こった。そのまま「大声ダイヤモンド」も披露すると、会場のボルテージは最高潮に。その後のMCでは大島が「上手くいかなかった」とお茶目に話すも「噛みしめちゃった。いい思い出！」と満面の笑み。
そして大島が「これからもAKB48とともに青春を送る準備はできてますか？」とあおり、本編最後の曲「ヘビーローテーション」へ。大島・前田のほか、板野友美・小嶋陽菜・篠田麻里子・高橋みなみ・峯岸みなみ・秋元才加・河西智美・宮澤佐江・柏木由紀・仲川遥香・北原里英・指原莉乃・宮崎美穂・高城亜樹・松井珠理奈らOG大集合で”あの頃”と変わらないまぶしさいっぱいのステージとなった。
4日には投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演にわたって「20周年記念コンサート」を行った。
AKB48は、2005年12月8日に東京・秋葉原の専用劇場、AKB48劇場で活動を開始し、今月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こし、オリコンランキングでも数々の記録を打ち立ててきた。今年は6年ぶり13回目の『紅白歌合戦』出場も決定。現役メンバーと共に、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃らOG8人も集結し、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されている。
