¥Û¥°¡¢ÉÙ³ß¡¢ÅÏîµ¤Î3P¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÀéÍÕJ¤¬Ì¾¸Å²°D¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ä¾®ß·ÈôÍª¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤ÏÀ®¸ù¤Ê¤é¤º

¡¡12·î7Æü¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B1Âè12Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÃÏ¶è2°Ì¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬À¾ÃÏ¶è2°Ì¤ÎÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡GAME1¤Ç¤Ï73－75¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿ÀéÍÕJ¡£Âè2Àï¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ÏÌ¾¸Å²°D¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶ì¤·¤à¤â¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤ä¥Ê¥·ー¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¤Î3ÅÀÃÆ¤òÃæ¿´¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢21－29¤Î8ÅÀº¹¤ÇºÇ½é¤Î10Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ーÃæÈ×¤«¤é¤ÏÀéÍÕJ¤¬11－0¤Î¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥§¥¤¡¦¥Û¥°¤¬3Ï¢Â³3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òßÚÎö¤¹¤ë¤È¡¢43－41¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤â¡¢ÀéÍÕJ¤Ï¥Û¥°¤¬¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯3ÅÀÃÆ¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¤Î¹ë²÷¥À¥ó¥¯¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£62－63¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¡¢½ªÈ×¤ËÉÙ³ß¤äÅÏî´¡¢¥Û¥°¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢»î¹ç»Ä¤ê4ÉÃ¤Ç¥Û¥°¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò³ÍÆÀ¡£2ËÜ¤È¤âÄÀ¤á¤Æ1ÅÀ¤ò¥êー¥É¤·¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢87－86¤ÇÀéÍÕJ¤¬ÂçÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀéÍÕJ¤Ï¡¢¥Û¥°¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È6ËÜ¤ò´Þ¤à22ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥àー¥Ëー¤¬15ÆÀÅÀ21¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÉÙ³ß¤¬15ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£ÅÏî´¤â7ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿Ì¾¸Å²°D¤Ï¡¢º£Â¼²ÂÂÀ¤¬20ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬19ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¨¥µ¥È¥ó¤¬11ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¾®ß·ÈôÍª¤¬µÕÅ¾ÃÆ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤â¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥ê¥ó¥°¤«¤é³°¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä 87－86 Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ê@LaLa arena TOKYO-BAY¡Ë
ÀéÍÕJ¡Ã21¡Ã22¡Ã19¡Ã25¡Ã¡á87
Ì¾¸Å²°D¡Ã29¡Ã12¡Ã22¡Ã23¡Ã¡á86
¡ÚÆ°²è¡Û·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕJvsÌ¾¸Å²°D¤ÎÂè2Àï
ÂçÃíÌÜ¤ÎÀéÍÕJ🆚Ì¾¸Å²°D
»Ä¤ê4.5ÉÃ ÀéÍÕJ¤¬1ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿
Ì¾¸Å²°D¤Î¥é¥¹¥È¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¦¡¦¡¦@CHIBAJETS @nagoyadolphins
📡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°https://t.co/HKx0kYOtoa#B¥êー¥° #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× pic.twitter.com/ZgvsCxkWAJ
