職場で配りたい「栃木県のお土産」ランキング！ 2位「バターのいとこ」、1位は？ 【2025年調査】
年末が近づき、親戚や職場への手土産に悩む時期になりました。日頃の感謝を伝える贈り物は、定番でありながらもセンスが光る一品を選びたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「職場へのお土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、職場で配りたい「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「流行りの人気商品で話題性があり、渡すと喜ばれやすいと感じたため」（30代女性／東京都）、「パッケージが可愛く美味しいのでお土産にあげると絶対に喜ばれるから」（40代女性／埼玉県）、「一度貰ってすごくおいしかったので」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「形状は配りにくいものですが、とても美味しくて人におすすめしたいと強く思う商品のため、味で勝負したいときに選びたいと思いました」（20代女性／兵庫県）、「個包装ではないものの、切り分けても満足感があり、少し高級感を出したい時に最適です」（30代男性／東京都）、「以前もらっておいしかったので、お茶の時間に出したい」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「職場へのお土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、職場で配りたい「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：バターのいとこ（バターのいとこ）／54票那須発祥のミルク感あふれる新感覚の菓子が「バターのいとこ」です。牛乳からバターを作る際に生まれる無脂肪乳を主原料とし、その可能性をいかすために誕生しました。ワッフル生地の間にふわっとした無脂肪乳のミルクジャムがサンドされていて、優しい甘さとユニークなコンセプトが話題に。地域資源の有効活用というストーリー性も魅力で、個包装されていて配りやすく、職場への手土産として高い人気を集めています。
1位：御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）／64票那須御用邸のある那須塩原市を拠点とするチーズケーキ専門店が手掛ける、濃厚でしっとりとしたベイクドチーズケーキです。数種類のチーズをブレンドし、独自の製法で焼き上げられた深い味わいがポイント。ホールタイプのケーキですが、切り分けやすく、職場でもシェアしやすい点が評価されています。また、その高級感あふれる名前や味、パッケージから、高い信頼と安心感があり、圧倒的な1位となりました。
回答者からは「形状は配りにくいものですが、とても美味しくて人におすすめしたいと強く思う商品のため、味で勝負したいときに選びたいと思いました」（20代女性／兵庫県）、「個包装ではないものの、切り分けても満足感があり、少し高級感を出したい時に最適です」（30代男性／東京都）、「以前もらっておいしかったので、お茶の時間に出したい」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)