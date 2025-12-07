松本人志、兄・隆博さんと7〜8年ぶりに会った…“おかんの手紙”に照れる
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（62歳）が12月6日、有料プラットフォーム「DOWNTOWN＋」で2度目の生配信を実施。兄・隆博さんが登場し、大盛り上がりとなった。
この日の配信では、新企画の紹介などをしたあと、「ビッグゲストが駆けつけてくれた」とアナウンスが入り登場音が流れる中、ステージに現れたのは、なんと松本の兄・隆博さん。
松本の「うちの兄貴やないかい！」とのツッコミに対し、隆博さんは「兄ちゃんプラスのコーナーいつ始まるんかな、と思っていた」と返す。
2人が会うのは7〜8年ぶりとのことで、隆博さんが「おかん」から預かった手紙を取り出して読み上げると、松本は照れ混じりながら、真剣な表情で聞き入っていた。
この後、隆博さんはギターを手に、オリジナルソング「親友」と「尼崎なオカン」の2曲を披露。生配信は終了となった。
この日の配信では、新企画の紹介などをしたあと、「ビッグゲストが駆けつけてくれた」とアナウンスが入り登場音が流れる中、ステージに現れたのは、なんと松本の兄・隆博さん。
松本の「うちの兄貴やないかい！」とのツッコミに対し、隆博さんは「兄ちゃんプラスのコーナーいつ始まるんかな、と思っていた」と返す。
2人が会うのは7〜8年ぶりとのことで、隆博さんが「おかん」から預かった手紙を取り出して読み上げると、松本は照れ混じりながら、真剣な表情で聞き入っていた。
この後、隆博さんはギターを手に、オリジナルソング「親友」と「尼崎なオカン」の2曲を披露。生配信は終了となった。