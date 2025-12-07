この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない…YouTubeアカウントの作り方。Googleアカウントがあれば数分で開設できるって知ってた？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【初心者必見】YouTubeの始め方を0から完全解説」と題した動画を公開。Googleアカウントさえあれば、誰でも数分で簡単に自身のYouTubeチャンネルを開設できる手順を解説した。



動画でひらい先生は、まずGoogleアカウントでYouTubeにログインした状態から解説を始める。画面右上のアイコンをクリックし、「チャンネルを作成」を選択することで、すぐにチャンネルのプロフィール設定画面に進めるという。設定項目は主に「プロフィール写真」「名前」「ハンドル」の3つだと説明した。



プロフィール写真は、用意されているイラストから選ぶか、自身のパソコンから好きな画像をアップロードできる。アップロードした画像は、円形のアイコンに合わせて切り抜きやサイズ調整が可能である。



次に「名前」の欄に、自身のチャンネル名として表示させたい名称を入力する。続いて設定するのが「ハンドル」で、これは「@」から始まる固有のIDであり、チャンネルのURLの一部にもなる重要な要素だと氏は指摘する。ひらい先生は「ハンドルは基本的に日本語ではなく、英語にするのが良い」とアドバイス。他のユーザーが既に使用しているハンドルは設定できないため、自身のチャンネル名に関連付けた、分かりやすくユニークな文字列を設定する必要があるとした。



これらの設定を終え、「チャンネルを作成」ボタンをクリックすれば、自身のチャンネルが開設される。専門的な知識がなくても、直感的な操作だけで完了するため、これから情報発信を始めたいと考えている人にとって、有益な情報となるだろう。気軽に試してみてはいかがだろうか。