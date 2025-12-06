クリスマスと新年を祝う！「札幌東急REIホテル」ディナーブッフェ＆人気のケーキバイキング開催（札幌市）
『札幌東急REIホテル』にて、2025年12月の4日間限定で『クリスマスディナーブッフェ2025』、2025年12月31日（水）～2026年1月1日（木・祝）の2日間限定で『2025-2026年末年始ディナーブッフェ』が開催されます。画像：東急ホテルズ
『クリスマスディナーブッフェ2025』の目玉メニューは、シェフ・スタッフ・パティシエによる3種の実演メニュー！
素材の旨味あふれるやわらかいお肉を、香り高いトリュフソースとともに味わう『ローストビーフ』や、大きなホールチーズを使ったチーズパスタ『リングイネ』、パティシエがふわふわのスフレロールをクリームとトッピングで仕上げる『スフレロールのブッシュドノエル』が実演されます。画像：東急ホテルズ
そのほか、オマール海老やフォアグラ、ターキーブレスト、シーフードなど、素材にこだわったクリスマスならではのメニューや、サンタクロースの故郷・フィンランドにちなんで、北欧のメニューも並びます。
子ども向けのキッズメニューも充実しているので、家族みんなで楽しめるのも嬉しいですね◎ スパークリングワイン、赤・白ワイン、ホットワイン、ソフトドリンクもすべて飲み放題ですよ！画像：東急ホテルズ
『2025-2026年末年始ディナーブッフェ』は、おせちと海の幸で祝う、華やかな年末年始ディナーブッフェ。画像：東急ホテルズ
おせち料理の定番メニューだけでなく、『ボイル蟹とシーフードの海鮮プラッター』や『海鮮ちらし3種』『天ぷら3種』など素材の旨味を存分に楽しめる充実の海鮮メニューも登場します！画像：東急ホテルズ詳細情報
クリスマスディナーブッフェ2025
開催日：2025年12月20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）
開催時間：
20日、21日 1部17:00～18:30、2部19:00～20:30 ※90分制 ※途中入店OK
24日、25日 17:30～21:00（最終入店19:30、L.O.20:30） ※120分制
料金：大人6,000円、65歳以上5,000円、小学生3,000円、4～6歳1,500円、3歳以下無料
開催場所：北海道札幌市中央区南4条西5-1 札幌東急REIホテル レストラン「サウスウエスト」
2025-2026年末年始ディナーブッフェ
開催日：2025年12月31日（水）・2026年1月1日（木・祝）
開催時間：1部17:00～18:30、2部19:00～20:30（最終入店19:30、L.O.20:00）※90分制 ※途中入店OK
料金：大人6,000円、65歳以上5,000円、小学生3,000円、4～6歳1,500円、3歳以下無料
開催場所：北海道札幌市中央区南4条西5-1 札幌東急REIホテル レストラン「サウスウエスト」
※画像はイメージです。北海道Likers編集部のひとこと
クリスマスから新年にかけて、北海道の旬食材をふんだんに使用した2種のスペシャルディナーブッフェが開催されます！
『クリスマスディナーブッフェ2025』期間中は、プロのヴァイオリン奏者による生演奏や、スタッフによる遊び心あふれる仮装にも注目。料理だけでなく耳や目でも楽しい、特別なひとときを過ごすことができそうです◎文／北海道Likers
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。