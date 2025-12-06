『札幌東急REIホテル』にて、2025年12月の4日間限定で『クリスマスディナーブッフェ2025』、2025年12月31日（水）～2026年1月1日（木・祝）の2日間限定で『2025-2026年末年始ディナーブッフェ』が開催されます。

『クリスマスディナーブッフェ2025』の目玉メニューは、シェフ・スタッフ・パティシエによる3種の実演メニュー！

素材の旨味あふれるやわらかいお肉を、香り高いトリュフソースとともに味わう『ローストビーフ』や、大きなホールチーズを使ったチーズパスタ『リングイネ』、パティシエがふわふわのスフレロールをクリームとトッピングで仕上げる『スフレロールのブッシュドノエル』が実演されます。

そのほか、オマール海老やフォアグラ、ターキーブレスト、シーフードなど、素材にこだわったクリスマスならではのメニューや、サンタクロースの故郷・フィンランドにちなんで、北欧のメニューも並びます。

子ども向けのキッズメニューも充実しているので、家族みんなで楽しめるのも嬉しいですね◎ スパークリングワイン、赤・白ワイン、ホットワイン、ソフトドリンクもすべて飲み放題ですよ！

『2025-2026年末年始ディナーブッフェ』は、おせちと海の幸で祝う、華やかな年末年始ディナーブッフェ。

おせち料理の定番メニューだけでなく、『ボイル蟹とシーフードの海鮮プラッター』や『海鮮ちらし3種』『天ぷら3種』など素材の旨味を存分に楽しめる充実の海鮮メニューも登場します！

画像：東急 ホテル ズ詳細情報

クリスマスディナーブッフェ2025

開催日：2025年12月20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）

開催時間：

20日、21日 1部17:00～18:30、2部19:00～20:30 ※90分制 ※途中入店OK

24日、25日 17:30～21:00（最終入店19:30、L.O.20:30） ※120分制

料金：大人6,000円、65歳以上5,000円、小学生3,000円、4～6歳1,500円、3歳以下無料

開催場所：北海道札幌市中央区南4条西5-1 札幌東急REIホテル レストラン「サウスウエスト」

2025-2026年末年始ディナーブッフェ

開催日：2025年12月31日（水）・2026年1月1日（木・祝）

開催時間：1部17:00～18:30、2部19:00～20:30（最終入店19:30、L.O.20:00）※90分制 ※途中入店OK

料金：大人6,000円、65歳以上5,000円、小学生3,000円、4～6歳1,500円、3歳以下無料

開催場所：北海道札幌市中央区南4条西5-1 札幌東急REIホテル レストラン「サウスウエスト」

※画像はイメージです。

北海道Likers編集部のひとこと

クリスマスから新年にかけて、北海道の旬食材をふんだんに使用した2種のスペシャルディナーブッフェが開催されます！

『クリスマスディナーブッフェ2025』期間中は、プロのヴァイオリン奏者による生演奏や、スタッフによる遊び心あふれる仮装にも注目。料理だけでなく耳や目でも楽しい、特別なひとときを過ごすことができそうです◎

文／北海道Likers

【画像・参考】クリスマスと新年を祝う特別なディナーブッフェ＆人気のケーキバイキングを開催 札幌東急REIホテルで、旬の北海道食材を使用したメニューとともに贅沢なひとときを。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。