¥ª¥·¥ã¥¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ÍâÆü¤ËÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥ª¥·¥ã¥¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç2¥Ý¥ó¥É¡Ê0.9¥¥í¡Ë¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤òÈÈ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È¼ºË¾¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÏÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç132¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó59.8¥¥í¡Ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë130¥Ý¥ó¥É¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ä¥¥å¡¼¥Ð¤ÎÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥é¡¦¥ª¥é¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ü¥¯¥»¥ª¡×¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥ê¥Ê¥ì¥¹»á¤é¤¬X¤ÇÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡WBC¡õWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢23Ç¯7·î¤Ë°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë8²óTKOÉé¤±¤Ç²¦ºÂ´ÙÍî¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢WBC¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥ß¥¹¤Ç³ð¤ï¤ÌÌ´¤Ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼ºË¾¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥È¥ó²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×
¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÂÎ½Åºî¤ì¤º¤È¤«¡Ä¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×
¡Ö¤¨¤§¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥Í¥¿ÏÈ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤è¡©¡×
¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ä¤é¤«¤·¤ò¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Ê¤ªÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ï¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤ò¼õ¤±¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1³¬µé¾å¤ÎWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé¡Ê135¥Ý¥ó¥É¡Ë»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
