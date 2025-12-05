「ダイソー」で大掃除をラクに！ 絶対役立つ「掃除グッズ」10選【家事アドバイザー厳選】
もうすぐ年末。大掃除の季節ですね。網戸や窓、お風呂のカビ……。考えるだけで気が重くなりませんか？ そのような面倒な作業をラクにしてくれるのが、DAISO（以下、ダイソー）の優秀な掃除グッズです。
今回はプチプライスとは思えない実力派アイテムの中から、大掃除に絶対役立つダイソーの掃除グッズを10個を厳選してご紹介します。
スクラブ加工されたザラザラの不織布で汚れを落とす「スクラブクロス」（税込220円）。20×20cmのクロスが34枚入っています。同様のアイテムは無印良品でも人気ですが、新しくダイソーからも発売され、こちらも大人気となっています。
油汚れやシンクに使えるシートで、洗剤不要で簡単に汚れが落ちる万能アイテム。
使えない素材としては、液晶、プラズマディスプレイ、フローリングなどの木製品・木製家具、特殊加工のガラス・鏡、自然素材、漆・ニス塗りした面、車のボディなどが挙げられているので、注意が必要です。
ワイパーに水タンクが付いており、スプレーしながら窓ガラス掃除ができるのが「スプレー付3WAY ガラスワイパー」（税込220円）です。スポンジ部分で汚れを落とし、ワイパー部分で水を切ることができます。
持ち手を伸ばすと柄が約30cmにもなる「網戸用ワイパー」（税込110円）。別売りの「網戸用ワイパー専用スペアシート」（20枚入り、税込110円）をはめて網戸をなぞると、汚れがごっそりと落ちます。
コンロ周りや換気扇など油汚れをサッと落とせるのが「油よごれクリーナー」（20枚入り、税込110円）。高機能合成界面活性剤が使用されているので、頑固な油汚れも簡単に落ち、普段使いから大掃除まで対応できます。
油汚れや焦げ付き、サビなど、頑固な汚れをこそぎ落としてくれるのが「多目的クレンザー」（税込110円）。簡単に汚れが落ちるとSNSでも話題です。
焦げやサビはスッキリ落としてくれますが、研磨剤が使用されているので、傷付きやすい素材には使わないことをおすすめします。
カルキがこびりついた頑固な水あかにおすすめなのが「クエン酸ジェル」（税込330円）。スプレータイプのクエン酸よりもしっかりと作用し、蛇口周りなど落ちなかったカルキ汚れをスッキリと落とすことができます。
指先で細かいところまで掃除がしやすい「除菌ができる お掃除用 ウェット手袋」（税込110円）、2枚入り（使い切り1回分）。
除菌ができるだけでなく防カビ成分も入っているので、カビが発生しやすいエアコンのルーバー（風向きを上下に変える役割を担う羽根状の部品）の掃除などにおすすめです。
細い部分にできた頑固なカビをこすって落とす「カビ取りすきまスティック」（5本入り、税込110円）。浴槽エプロンのすき間やドアレール、水栓金具の根本などに発生した落としにくいカビにおすすめで、研磨粒子を含んだ不織布が水だけでカビを落としてくれます。
掃除用のウェットシートを半分にカットしてはめ込むことができる「スミッコモップミニ」（税込110円）。5段階に角度調整ができ、家具下のすき間やフローリングの角、便器周りなど、細かいところにピタッとはまり、スッキリと掃除することができます。
ダイソーのロングセラー商品といってもいい「ノズルにフィット！トイレブラシ」（3本入り、税込110円）。掃除しにくいトイレのノズル専用のお掃除グッズです。中央のスポンジ部分でノズル全体を、先端のブラシでノズルの穴を掃除することができるアイテムです。
今回は、大掃除に役立つダイソーの掃除グッズを厳選して10品ご紹介しました。大掃除をラクにするためにも、コスパがいいダイソーのアイテムを利用したいところです。気になる人はぜひ早めにダイソーをチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
