ギャル曽根、“毎日食べてる”【セブンイレブン】大好きなパン「これが1番美味しい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【コンビニ】ファミマセブンローソンでパン爆買い！食べ比べしてみた！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがコンビニで購入したパンを試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが「毎日食べてる」と話すほど大好きな【セブンイレブン】の商品をピックアップ♪

ギャル曽根さんが、「本当に美味しいの」と紹介した商品がこちら！

◼︎もっちーりパンケーキ

セブン-イレブン / もっちーりパンケーキ メープル＆マーガリン 2個入 税込149円（公式サイトへ）もっちりとした食感のパンケーキに、なめらかなカナダ産メープルシロップ入りフィリングとほんのり塩味のきいたマーガリンがサンドされた一品。

2個入りなので、食べ応えも十分！朝食としてもおやつとしてもぴったりですね。

◼︎ギャル曽根さんが大好きな一品

ギャル曽根さんは「マジ、毎日食べてる」と言い、一口食べると「やっぱセブンのこれが1番美味しい」と絶賛。

また、「もっちりふわふわ」「真ん中に入ってるメープルシロップも美味しい。改めて食べても美味しいよね」と話していました♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがコンビニ各社のさまざまなパンを食べてその感想を話してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。