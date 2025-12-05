宇部市の広範囲で発生したガス漏れ 一部でガスの供給が再開されるも市民生活への影響続く
4日、宇部市で広範囲にわたり発生したガス漏れについて。
一夜明けた5日も市民生活への影響は続いていますが、4日夜から徐々に供給が再開されていて、山口合同ガスは7日に復旧作業を終えるとしています。
（住民は）
「ほっとしました」
「普通に出たの安心しました」
4日朝、宇部市で広範囲にわたって発生したガス漏れでは市内、およそ1万2500カ所でガスの供給が停止されました。
このうち、小羽山地区（東小羽山町）では、4日夜からの開栓作業で、およそ200か所でガスの供給が再開しました。
「1件が20分くらいかかるのを ずっと夜中までされて本当に頭が下がる思い」
こちらの女性の家は、5日午前10時ごろに復旧作業が完了。ようやくガスストーブが使えるとほっとしていました。
（住民は）
「わたしは寒がりだから、じかにこうやってあたれるからほんとにうれしかった」
4日の給食は急遽、非常のカレーになった小学校では
（見初小学校 吉田睦美校長）
「本日より通常の給食に戻ります」
市内の5つの小学校では4日までに給食調理場をプロパンガスに切り替える応急処置が完了。
温かい給食が戻ってきました。（みぞめ）
（児童は）
「ちゃんと温かくておいしい」
「きのうと違っていっぱい入っていておかわりもいっぱいあっていつもの給食がいい」
（見初小学校 吉田睦美校長）
「きのうと違って子どもたちの笑顔が校内にあふれている」
「まだガスが戻っていない家庭もたくさんあるので、一日も早く家のほうもガスが戻って子供たちが温かい生活ができるように願っている」
一方で、都市ガスを使っている空調設備はまだ使えず…週末に復旧作業が行われ、来週には通常の生活に戻る予定です。
（重冨孝典記者）
「ガス漏れの影響はまだ続いています。」
ガスの圧力を調整する設備に異常が発生したのが原因とみられている今回のガス漏れ事故。
市のまとめでは23件の火災が発生し3人がけがをしています。
そして、ガスの供給停止により飲食店が営業を取りやめるなど一夜明けた5日も影響は続いています。
山口合同ガスによると5日までに、およそ3600か所で開栓作業を行う予定で、7日までに復旧作業を終える予定ということです。