大会名：ファウンダーズ カップ

期間：2/6～9

コース：ブラデントンCC

ヤード：6465

パー：71

渋野 日向子 ファウンダーズ カップの戦績、順位は？

ファウンダーズ カップが2/6～9、ブラデントンCC（6465ヤード、パー71）で行われた。渋野 日向子は初日107位タイでスタート。第2ラウンドで50位タイと巻き返したものの、第3ラウンドは63位タイ、最終ラウンドは首位と26打差の67位で大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：1バーディ・5ボギーの75、トータル75で首位と10打差の107位タイ

第2ラウンド：5バーディ・1ボギーの67、トータル142で首位と12打差の50位タイ

第3ラウンド：2バーディ・4ボギーの73、トータル215で首位と20打差の63位タイ

最終ラウンド：3ボギーの74、トータル289で首位と26打差の67位

ファウンダーズ カップ とは？

LPGA（全米女子プロゴルフ協会）の設立者たちを称えるために、2011年から開始。獲得賞金はランキングに反映されるが、一部がチャリティーとなっており、LPGAのジュニア育成基金や各々の選手が指定する慈善団体に寄付される仕組みとなっている、社会的な意義を持った大会である。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載