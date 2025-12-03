熊をいち早く発見した柴犬の行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破し、「めっちゃ勇敢で感動した」「流石オオカミの子孫」「野生の勘って本当にスゴい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬とキャンプに出かけたら『巨大な熊』と遭遇→危機迫る中、気配を察知したワンコの行動】

犬とキャンプに出かけたら…

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」の投稿主さんは、柴犬のナラちゃんとソラちゃんの姿を随時紹介しています。ご家族は、カナディアンロッキーの山々に包まれた小さな町に住んでいるのだそう。この日は、2日間のキャンプに出かけたといいます。

テントを張ったりバーベキューをしたり、楽しいひとときを過ごしていたご家族。寝る前のお散歩は、近くにある湖畔に行ってみることにしました。まだまだ熊が出るシーズンだったため、細心の注意を払いながら森の中を抜けたそう。

ナラちゃんが気配を察知！？

しかし、湖畔に出てみると、突然ナラちゃんが足を止めました。ナラちゃんの視線は、茂みの方へ…。しきりに吠えて警戒している様子だったといいます。しかし、普段ニオイに敏感なソラちゃんはルンルンでお散歩を楽しんでいる様子…。

ドキドキしながら湖畔を散策していたご家族ですが、ナラちゃんはなかなか落ち着きません。すると、茂みの向こうで野生のベリーを食べる熊の姿を発見したのだとか。幸いにも熊は食べるのに夢中で、近くの人間の気配には興味を示さなかったとのこと。帰りは別のルートを歩いたとのことで、ナラちゃんの野生の勘に救われた一幕でした。

自然豊かなカナダの山に感動

次の日の朝も、同じ湖畔でお散歩をしたご家族。このときはナラちゃんも吠えることなく、安心してお散歩を楽しんだといいます。ナラちゃんの存在の心強さに、思わず感嘆してしまいます…！

熊の出没には注意が必要なものの、壮大な大自然はナラちゃんとソラちゃんに充実感を与えた様子。水遊びも楽しみ、素敵な思い出ができたといいます。2匹は自然の中で五感を働かせたため、キャンプの帰りはスヤスヤと眠っていたとか…♪

この投稿には、「熊から家族を守ったナラちゃん偉い！」「とっても頼りになりますね」「危機管理能力の高さに感服」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」には、他にもナラちゃんとソラちゃんの日常がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。