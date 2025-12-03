ユビキタスＡＩが３日ぶり反発、ＩＴＭＣと業務提携
ユビキタスＡＩ<3858.T>が３日ぶりに反発している。午後０時３０分ごろ、事業変革コンサルティングなどを手掛けるＩＴマネジメント・コンサルティング（東京都中央区、以下ＩＴＭＣ）とサイバーセキュリティー対応の支援サービス分野で業務提携したと発表しており、好材料視されている。
今回の提携により両社は、法令・規格・ガイドラインへの準拠から製品脆弱性の検証までのサイバーセキュリティー対応をトータルで支援するサービスを開始する。ＩＴＭＣがセキュリティー組織の設計・構築や、セキュリティー対策の企画・計画立案、人材育成などのコンサルティングを担当し、ユビキタスＡＩが製品開発におけるセキュアな設計や脆弱性の検証などの部分を担当する。
