¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î¹ß³Ê¤ËÇ¼ÆÀ¤âà¥ê¥ó¥Ö¥éá¤Î²ÃÆþ¤Ë£Ó£Î£Óµ¿Ìä»ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÌµËÅ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÎÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬£²Æü¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï¥Æ¥¹¥È¡õ¥ê¥¶¡¼¥Ö¥È¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æºòµ¨¤Þ¤Ç£´µ¨Ï¢Â³¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¡¢º£µ¨¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤éÉ½¾´Âæ¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ï·èÄê¡£¤Þ¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È£Æ£²¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤¬³°¤ì¤ëÍèµ¨¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤ÉÅöÁ³¤«¤Ê¡×¡Ö·ë²Ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ÑÅÄ¤¬¹ß³Ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡×¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡×¡ÖÄÞº¯¤â»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ç»Ä¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈàÇ¼ÆÀá¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£±£¸ºÐ¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î»²Æþ¤À¡£¡Ö¾º³Ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¥ê¥ó¥Ö¥é¤Î»ñ¼Á¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤è¡×¡ÖÂ®¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï£Æ£²¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡Ê£¶°Ì¡Ë¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÌµËÅ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¿·µ¬Äê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡Ê¿·¿Í¤Î¡Ë¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£