有馬記念4着以来となるレガレイラ（牝5＝木村）はWコースで意欲的な乗り込みを消化した。3頭併せの最内で力強いフットワークを披露。僚馬2頭を見ながら直線で最内を突くと、降りしきる雨を切り裂くようにラスト1F11秒4と鋭く伸びた。5Fも67秒7にまとめ、外オリオアルセーリオ（4歳1勝クラス）に1馬身先着、中フィリオソラーレ（2歳新馬）とは併入。ゴールを過ぎても勢いは衰えず、2コーナー過ぎまで元気よく駆け抜けた。太田助