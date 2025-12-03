「開業当初から破産寸前」バブル景気に翻弄された大阪の巨大プロジェクト「さきしまコスモタワー」の顛末
YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【バブル遺産】同じ建物内から逮捕者も...開業当初から破産寸前と言われていた大阪万博会場の隣にある人工島咲洲の「さきしまコスモタワー」に迫る」と題した動画を公開。バブル景気を背景に「未来都市」として壮大な計画のもと開発されたものの、バブル崩壊によって衰退し、逮捕者まで出す事態に至った大阪の人工島「咲洲（さきしま）」の歴史を紐解いた。
咲洲は、かつて大阪湾岸を国際都市に変えるという構想「テクノポート大阪計画」の中核として開発が進められた人工島である。動画では、この計画に約2兆円もの資金が投入された壮大なプロジェクトであったことが紹介される。バブル景気の勢いを背景に、国際見本市やコンベンションセンター、高層オフィスビル、商業施設、ホテルなどが次々と建設され、未来への希望を象徴する存在となるはずだった。
しかし、バブルの崩壊は計画に大きな影を落とす。企業の進出計画は次々と撤回され、空室が目立ち始めた。アクセスの不便さも追い打ちをかけ、開業からわずか数年で人影の少ないエリアが増えていった。動画では、現在も駅構内や連絡通路が閑散としている様子が映し出される。
特に、咲洲のランドマークである「さきしまコスモタワー」は、開業当初から経営が厳しく「破産寸前」と言われていたという。総事業費約1,193億円を投じて建設されたものの、竣工がバブル崩壊後の1995年であったため、テナントの入居は進まなかった。さらに深刻だったのが、タワー内にあった「さきしまコスモタワーホテル」の問題だ。経営悪化の末、大阪府に対する家賃や管理費の未払いが発覚。この問題はメディアにも取り上げられ、最終的には運営会社の社長ら経営者2人が資産隠しで逮捕されるという事態にまで発展した。
栄華を極めた夢の跡地は、今や静かな時が流れる場所へと変わった。しかし、2025年の大阪・関西万博や、その後の跡地再開発、IR（統合型リゾート）計画など、周辺エリアには新たな都市計画が進んでいる。一度は夢破れた未来都市が、これからどのような姿に生まれ変わるのか。その象徴であるコスモタワーは、過去を物語るだけでなく、未来を見上げる人々の集う場所へと再生する可能性を秘めている。
